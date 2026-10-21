James Rodríguez, una brújula desperdiciada en la derrota de Nacional ante Cúcuta

El creativo hizo todo bien, pero no logró cambiar la realidad de su equipo por la mala definición y las atajadas de Federico Abadía.

James Rodríguez ante el Cúcuta Deportivo | Vizzor

Atlético Nacional volvió a desatar críticas en su regreso a la derrota. Luego de atravesar una racha estable en cierto modo, dejando buenas actuaciones en sus últimas victorias, la rotación nuevamente condenó al ‘Verdolaga’ en su incapacidad de darle vuelta al Cúcuta Deportivo. Rindiéndole tributo a la eficacia, los ‘Motilones’ vencieron por la mínima con un autogol de Néider Parra a los 18 minutos.

La escuadra paisa lo intentó por múltiples medios, especialmente con la influencia y el talento de James Rodríguez, pero no le alcanzó ni para marcar un gol y salvar el punto. Se atravesó con una noche imperial de Federico Abadía, portero argentino, quien fue una verdadera muralla con siete atajadas para su registro personal.

A pesar de la caída, la noche no dejó de ser especial para James. Por primera vez en su carrera profesional, pisaba el gramado del Estadio General Santander, el máximo escenario futbolero de su ciudad natal. Un gran acontecimiento para la capital del Norte de Santander por el significado de tener a un hijo suyo consagrado después de hacer una memorable carrera. Pudo llegar más lejos, claro está, pero no se puede desconocer todo el camino que tejió.

Reconocido por unos y abucheado por otros, más por tener la camiseta contraria, el creativo se hizo cargo y guió los caminos para poder remontar. No obstante, en su rol de pasador, tampoco pudo encontrarse con el gol y sus compañeros no aprovecharon las oportunidades ejecutadas por los pies del zurdo. El partido fue grandioso para él, incluso sin poder evidenciarse en el tanteador.

La noche de James Rodríguez

James disputó todo el partido y se convirtió en el enlace de todos. Armó pequeñas sociedades y fue el nexo entre los volantes de primera línea y atacantes, sin olvidar su precisión en acciones a balón parado. Creó nada menos que cinco pases clave que no se tradujeron en la apertura al marcador del equipo verde.

El ’23’ de Nacional le lanzó balones a todos. Uno de ellos fue para Andrés Román, quien ejecutó un disparo fuerte y salvado por Abadía. Lo mismo ocurrió con Samuel Velásquez en otra acción parecida, además del cabezazo de Matheus Uribe que provocó la reacción felina del guardameta rival. La más increíble, quizás, fue la gentileza para un gol “cantado” que se perdió Kevin Parra con el arco de frente y sin referencia de marca, tirando el balón al lado del palo izquierdo.

No puede lamentarse James ni Atlético Nacional, ya que no hay de otra más que seguir en pie de lucha rumbo al próximo partido. Con este dolor de cabeza, el ‘Verdolaga’ recibirá al Deportivo Pasto en dos días. El jueves, en el Atanasio Girardot, el equipo de Lucas González está llamado a reivindicarse con la hinchada y seguir aspirando por el liderato absoluto de la tabla.

Los números de James Rodríguez ante Cúcuta Deportivo

7.4 de calificación (según SofaScore).

Dos tiros (uno a puerta).

Cinco pases clave.

Un centro acertado.

70/83 pases precisos (84% de acierto).

97 toques.

Dos faltas recibidas.

2/3 duelos terrestres acertados.

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