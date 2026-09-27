Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera deja de ser director técnico de Once Caldas

La derrota en casa frente a Atlético Bucaramanga dejó al equipo de Manizales con muy poco margen de error en el campeonato.

Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, en un partido. – Vizzor Image.

La derrota sufrida por Once Caldas como local a manos de Atlético Bucaramanga del pasado viernes tuvo consecuencias. La irregular versión que se viene viendo del equipo de Manizales no estaba generando mucha confianza en el proyecto y era probable que hubiese cambios sustanciales. Pues ya se ha oficializado que Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera ha dejado el cargo de director técnico.

Hubo tensión después del encuentro mencionado. Mientras el grupo de jugadores acompañaba al estratega en la conferencia de prensa en señal de apoyo a su proceso, a las afueras del Estadio Palogrande se reunían los hinchas para ejercer un plantón con el que exigían su salida. La mañana siguiente trajo incertidumbre por informaciones que apuntaban hacia movimientos.

Pasadas las horas y habiendo sostenido una reunión entre Herrera y los directivos del club caldense, se tomó la decisión radical: el director técnico renunció. Viendo que los resultados no lo acompañan y que la afición se ha volcado en gran parte a buscar una nueva idea, se apartó del cargo para que la institución emprenda la búsqueda de un nuevo timonel.

Según el comunicado oficial del club, las partes llegaron a un mutuo acuerdo para finalizar el vínculo. El ‘Blanco Blanco’ le agradeció al timonel estas temporadas de entrega, pues el cuadro manizaleño volvió a ser protagonista en lo local e internacional bajo su mando. Carlos ‘Panelo’ Valencia asume de manera interina mientras se toma la decisión de quién queda en propiedad.

Herrera duró poco menos de tres años al frente de Once Caldas. Asumió en octubre de 2023 con un equipo que atravesaba un difícil momento y un club que gambeteaba una crisis institucional. De hecho, llegó a estar en serio riesgo de descenso en algún momento. Sin embargo, salió a flote para volver al protagonismo de las clasificaciones a los cuadrangulares, aunque no llegó a ninguna final.

Con 12 puntos en 11 partidos jugados de esta primera fase de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, el Blanco Blanco está por fuera del grupo de parciales clasificados. El mayor problema radica en que hay bastante equipos que tienen menos juegos disputados y eso conlleva una exigencia mucho mayor para que el equipo se ilusione con un lugar en la instancia semifinal.

Asumiendo que el umbral de clasificación sea de 29 unidades, Once Caldas necesitaría conseguir 17 puntos de los 21 que le quedan por competir. Eso denota la gran dificultad y el poco margen de maniobra que tiene a partir de ahora. El siguiente compromiso del cuadro caldense será la visita a Internacional de Bogotá el próximo jueves.

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