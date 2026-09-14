¡En modo estelar! La Liga BetPlay Dimayor 2026-II se llena de figuras

Grandes figuras que supieron brillar con la Selección Colombia prometen un semestre inolvidable en cuanto a competitividad.

Figuras de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II | VizzorImage.

Hace mucho tiempo no se veía a tantas figuras repartidas por distintos clubes del fútbol colombiano. La Liga BetPlay Dimayor 2026-II ha dado grandiosas sorpresas en el mercado de fichajes que ya acaba con la inscripción de jugadores libres. Grandes épocas de la Selección Colombia se han juntado para ilusionar con momentos únicos en el campeonato cafetero. Unos llegaron y otros permanecieron para revalidar las condiciones que tanta fama les ha valido.

James Rodríguez en Atlético Nacional

De todos los nombres es probablemente el que mayor relevancia cobra por sus méritos en la Selección Colombia, estando entre los jugadores más relevantes en la historia de la Tricolor. Apresuradamente, se ha mencionado que es el fichaje más importante de todos los tiempos en el fútbol colombiano, pero eso es algo que el tiempo dirá según como le vaya en el Verdolaga.

La calidad en su zurda nadie se la discute y la ilusión para su club recae en que pueda demostrar cosas de otras épocas. Su principal problema recae en las lesiones que lo sacan constantemente de competencia desde hace varios años. Ser bueno no es suficiente para rendir de la manera esperada en el balompié cafetero y un buen ejemplo de ello fueron los pasos de Falcao García por Millonarios. Por ahora, la llegada de James se ve como un lujo con expectativa.

James Rodríguez firma con Atlético Nacional | Foto: Claro Sports

Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios

La situación del habitual lateral derecho se da para suplir una necesidad real del Embajador. La fractura en el peroné que ha dejado por fuera a Jhomier Guerrero exigía buscar una remplazo entre los jugadores libres y Cuadrado se adecúa perfectamente. Eso sí, Alberto Gamero ha dicho que todavía no sabe si lo pondrá a jugar en ese lugar de la defensa o su utilización se dará como extremo.

Si de rótulos se trata, Cuadrado es, de lejos, el jugador colombiano que más se ha sostenido en gran nivel en el fútbol europeo. Tanto así, que sus garantías no pudieron ser superadas por James Rodríguez y el único que aspira hoy en día a tener tal distinción dentro de unos años es Luis Díaz. Millonarios también va a tener que observar con cuidado el tema de lesiones, que han dejado al experimentado de 38 años sin tomar ritmo competitivo en los últimos años.

Juan Guillermo Cuadrado ficha por Millonarios.

Adrián Ramos en América de Cali

Con algún parón en medio, el delantero sigue siendo la principal figura de los Diablos Rojos. Su liderazgo, así sea muchas veces llegando desde el banquillo, es algo que siempre termina contagiando a jugadores y aficionados. Aunque no es el mismo grandioso atacante que tantos titulares de prensa generó en el fútbol alemán, sigue siendo una buena pieza para buscar goles.

Adrián Ramos, jugador de América de Cali. – Vizzor Image.

Luis Fernando Muriel en Junior

De los mencionados en este artículo, es el jugador que probablemente mejor presente individual tiene. Sí, el otro día desperdició un penalti, pero es el delantero estrella con el que el cuadro Tiburón viene de firmar el bicampeonato. Además, es uno de los llamados a alentar a su equipo en una situación bien complicada que lo tiene con pocas oportunidades de avanzar a los cuadrangulares.

Luis Fernando Muriel, jugador de Junior. – Vizzor Image.

Carlos Bacca en Cali

Su salida de Junior causó sorpresa por la figura de ídolo que parecía tener. Ha llegado al Azucarero como una alternativa para el ataque, pero ha recibido muy pocas chances ante la presencia de Steven Rodríguez. Sin minutos, va a ser complicado que pueda tener un papel de relevancia especial dentro de la plantilla. Sus goles en España e Italia son un buen recuerdo que le dan el beneficio de la duda para que encuentre regularidad anotadora en algún momento.

Carlos Bacca, jugador de Deportivo Cali. – Vizzor Image.

Hugo Rodallega en Santa Fe

Este atacante ya es de calidad comprobada. La manera en que se integra en el juego y pisa el área para brindar emociones es una de las principales armas en el proyecto actual del Cardenal. Además, se nota cuando algún problema físico lo aparta de la titularidad, como si todo el conjunto careciera del elemento anímico que lo empuja hacia adelante. A la Liga se le presta atención, pero está claro que el objetivo principal de Santa Fe es seguir avanzando en la Copa Sudamericana.

Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe. – Vizzor Image.

Juan Fernando Quintero y Jackson Martínez en Independiente Medellín

El cerebro en el juego del Poderoso sigue manteniendo las grandes condiciones que lo han llevado por tantas partes del mundo. Sin dudas, es uno de los jugadores de este listado de figuras que más dolores de cabeza les produce a los rivales. El problema de este creativo radica en su deuda que tiene en el fútbol colombiano, pues ya se quedó lejos de las expectativas con Junior y América de Cali.

Además, como acaba de llegar, hay que mencionar el tema de su inestabilidad en los clubes. Sus salidas suelen darse en términos poco amistosos y donde suele acudir a las declaraciones públicas para salvar su imagen y dejar en evidencia a las instituciones. Ya que es confeso hincha de Independiente Medellín, está por verse si esta vez la historia cambia y puede mantenerse durante un tiempo que le permita adquirir la calidad de ídolo.

Juan Fernando Quintero, jugador de Independiente Medellín. – Vizzor Image.

Sobre Jackson Martínez, su llegada es pura expectativa y se ve como la oportunidad propicia para que el atacante, que no juega hace seis años, tenga una merecida despedida con los colores del club que lo vio surgir. Con la puesta a punto en su estado físico, habrá que ver qué destellos de calidad ofrece y qué tantas oportunidades de jugar tiene bajo el manto de Amaranto Perea.

Dayro Moreno en Once Caldas

Aquí no hay mucho qué mencionar, pues el goleador colombiano de todos los tiempos ya lo ha dicho todo en cancha. El cuadro de Manizales sigue sacando ventaja de su gran posicionamiento en el terreno de juego y esa habilidad que tiene para partir de una posición lícita hacia el arco. Todavía regala goles de chilena y jugadas espectaculares que mejoran la imagen del fútbol colombiano y alargan su récord de anotaciones.

Dayro Moreno, jugador de Once Caldas. – Vizzor Image.

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