¡Tremendo error! Aldair Quintana protagoniza el blooper de la Copa Libertadores 2026

El portero de 32 años quedó completamente señalado por la eliminación de Independiente del Valle de la Copa Libertadores 2026.

Aldair Quintana protagoniza un blooper | Foto por MAURO PIMENTEL / AFP

Ya se conocieron los semifinalistas de la Copa Libertadores de América 2026. La última llave de cuartos de final se disputó en el Estadio Maracaná entre Flamengo de Brasil e Independiente del Valle de Ecuador. Una serie que tenía como gran favorito al conjunto brasileño, pero que se vio completamente empañada por la actuación de un colombiano, Aldair Quintana.

Dos goles a cero, había ganado el conjunto de Leonardo Jardim en Quito, Ecuador. Sin embargo, los dirigidos por Joaquín Papa hicieron ver mal al ‘Mengao’ en Rio de Janeiro. Tanto así que durante 83 minutos del juego estuvieron arriba en el marcador y muy cercanos a empatar en el resultado global.

Djorkaeff Reasco fue el autor del gol del elenco ecuatoriano al minuto 31. Un fiel reflejo de lo bien que se vio Independiente del Valle de principio a fin en el Estadio Maracaná. De hecho, el equipo de la mitad del mundo demostró que Flamengo no es invencible y que también se le puede jugar de igual a igual en su casa.

Aldair Quintana, el gran señalado por la eliminación de Independiente del Valle

El arquero de 32 años pasó de ser héroe a villano de su equipo. Antes de la primera media hora de juego y que Independiente del Valle se pusiera en ventaja. Aldair Quintana le ganó un mano a mano a Bruno Henrique y dejó con vida al equipo de Ecuador. No obstante, todo fue en vano minutos después.

Con un equipo ecuatoriano volcado al ataque, siendo mejor que Flamengo durante todos los 90 minutos y estando muy cerca de lograr la épica para llevar la serie hasta la tanda de penales. El guardameta ex Atlético Bucaramanga cometió un graso error que terminó en el empate del equipo brasileño.

El arquero argentino Agustín Rossi mando un remate largo hasta el área de Independiente del Valle y Aldair Quintana calculó mal. El balón terminó sobrepasando al portero colombiano y Giorgian de Arrascaeta empató el partido. Un blooper que probablemente quedará como el error más determinante de la Copa Libertadores de América 2026. Además, un dato no menor es que todo esto ocurrió el mismo día que Aldair Quintana fue convocado por primera vez en la era Néstor Lorenzo a la Selección Colombia.

GOL DO FLAMENGO



🇧🇷 Flamengo 1×1 Independiente Del Valle 🇪🇨



⚽ Giorgian de Arrascaeta

🅰️ Agustín Rossi



OLHA O GOLEIRO DO DEL VALLE BAIXANDO O MURALHA!!



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