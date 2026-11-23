De acuerdo con MARCA, la federación marroquí confía en una resolución favorable del TAS, que anunciará su veredicto este martes 24 de noviembre

El TAS emitirá su veredicto este martes | Reuters.

La polémica por el título de la Copa Africana de Naciones 2025 estaría cerca de llegar a su conclusión. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitirá este martes 24 de noviembre su resolución sobre la final disputada entre Senegal y Marruecos, después de varios meses de controversia por la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de modificar el resultado del encuentro y otorgar el campeonato a la selección marroquí.

De acuerdo con información publicada por MARCA, Marruecos confía en que el organismo ratifique la resolución de la CAF y mantenga a los Leones del Atlas como campeones africanos. El medio señala, con base en fuentes consultadas, que existe optimismo entre los dirigentes de la federación marroquí respecto al desenlace del proceso. Sin embargo, el fallo todavía no se ha hecho público y Senegal mantiene su apelación para recuperar el título que conquistó sobre el terreno de juego.

¿Qué pasó en la final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos?

La controversia comenzó el 18 de enero de 2026, durante la final disputada en Rabat. En los últimos minutos del tiempo reglamentario, el árbitro anuló un gol de Senegal y posteriormente señaló un penalti a favor de Marruecos, decisiones que provocaron las protestas de los futbolistas senegaleses.

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Como respuesta, varios integrantes de los Leones de la Teranga abandonaron temporalmente el terreno de juego, lo que ocasionó una interrupción de aproximadamente 15 minutos. La situación también generó incidentes en las tribunas, con lanzamiento de objetos e intentos de invasión del campo.

Finalmente, los futbolistas regresaron y el encuentro pudo reanudarse. Brahim Díaz falló el penalti que pudo darle el campeonato a Marruecos, mientras que Pape Gueye marcó durante la prórroga el gol con el que Senegal consiguió la victoria por 1-0 y celebró el título africano.

El árbitro permitió que el partido continuara hasta su conclusión, un elemento que posteriormente se convirtió en uno de los principales argumentos de la defensa senegalesa para solicitar que se respetara el resultado deportivo.

¿Por qué la CAF le quitó el título a Senegal y se lo dio a Marruecos?

En marzo de 2026, el comité de apelación de la Confederación Africana de Fútbol resolvió retirar el campeonato a Senegal y concedérselo a Marruecos, después de analizar la protesta presentada por la federación anfitriona.

La resolución se fundamentó en los artículos 82 y 84 del reglamento de la competición, relacionados con el abandono del terreno de juego y la negativa de un equipo a disputar o continuar un encuentro sin autorización arbitral.

A partir de esta interpretación, la CAF declaró a Senegal perdedor por incomparecencia y homologó un resultado de 3-0 a favor de Marruecos, dejando sin efecto la victoria conseguida por los senegaleses durante la prórroga.

La Federación Senegalesa de Fútbol rechazó la decisión, cuestionó la aplicación del reglamento y presentó una apelación ante el TAS para intentar recuperar el campeonato.

¿Cuándo se conocerá la decisión del TAS sobre el campeón de África?

El Tribunal de Arbitraje Deportivo tiene previsto anunciar su resolución definitiva este martes 24 de noviembre de 2026, después de estudiar los argumentos de las federaciones involucradas y de la CAF.

El organismo deberá determinar si la retirada temporal de los futbolistas senegaleses justifica la derrota administrativa impuesta por la confederación africana o si la reanudación y conclusión del partido permiten reconocer el resultado obtenido sobre el campo.

Según MARCA, la postura de la representación marroquí es de plena confianza en que el TAS mantendrá la decisión adoptada en marzo y confirmará el campeonato para Marruecos.

No obstante, el tribunal también tiene la posibilidad de anular la sanción, reconocer nuevamente a Senegal como campeón o dictar una resolución distinta conforme a los antecedentes del expediente.