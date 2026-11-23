River Plate de Argentina y los clubes de Inglaterra, Aston Villa y Sunderland están tras los pasos de Kevin Viveros.

Kevin Viveros y su futuro | Vizzor | Claro Sprots

A falta de un par de fechas para que culmine la acción en el Brasileirao, pero ya teniendo un campeón virtual. Pues, Flamengo se ha hecho inalcanzable tras su empate, en condición de visitante, ante Palmeiras. El mercado de fichajes del fútbol de Brasil comienza a abrirse lentamente.

Uno de los jugadores más apetecidos por el hecho de no jugar en un club tradicional y aún así ser una de las grandes figuras del campeonato es Kevin Viveros. El delantero colombiano es el actual máximo goleador del Brasileira vistiendo los colores del Athletico Paranaense.

El ex jugador de Atlético Nacional ha tenido un año de ensueño en el balompié brasileño y desde ya ha comenzado a llamar la atención de varios clubes a nivel mundial. Además, su reciente convocatoria a la Selección Colombia también le dio la posibilidad de tener una vitrina aún más internacional.

¿Cuáles son los clubes interesados en Kevin Viveros?

Desde Argentina se ha expandido el rumor que River Plate de Argentina ha estado sondeando la situación contractual del colombiano para hacerse con sus servicios. Vale la pena destacar que, los delanteros colombianos han sido, son y serán una cábala para el conjunto ‘millonarios’.

No es gratuito que Juan Pablo Ángel, Radamel Falcao García, Rafael Santos Borré y hasta Miguel Ángel Borja, en cierto punto, han sido gratamente recibidos por la hinchada del equipo de la franja. En ese orden de ideas, el verdadero interés en el ‘cafetero’ de 26 años no es algo que sorprenda del todo.

Junto a los argentinos, en Inglaterra también miran con buenos ojos la incorporación de Kevin Viveros. Tanto Aston Villa como Sunderland se han asomado a la ventana del Athletico Paranaense para preguntar por las condiciones del colombiano. La Premier League luce como un destino más que atractivo para un futbolista que va en alza y que ya ha demostrado tener el nivel necesario para dar el salto al viejo continente.

¿Cuánto vale Kevin Viveros?

La única traba para que Kevin Viveros cambié de club en el proceso mercado de transferencias es su actual equipo, Athletico Paranaense. Pues, los brasileños le han impuesto una clausula de rescisión de 55 millones de euros a su contrato que finaliza el 30 de junio de 2028. Algo casi que impagable para cualquier institución sudamericana.

Y bueno, eso no es algo que sorprenda, teniendo en cuenta que con 31 goles en la temporada, el delantero colombiano es el actual máximo goleador del Brasileirao. Un campeonato donde militan estrellas como Memphis Depay, Pedro, Hulk, Neymar Jr, Gabigol, José Manuel López, entre muchas más.

Así las cosas, River Plate de Argentina estaría descartando su contratación dado el alto costo. Sin embargo, Aston Villa y Sunderland no lo ven como algo imposible. Además, la agencia de representación de Kevin Viveros, CAA Stellar, maneja jugadores que militan en las grandes ligas de Europa. Elliot Anderson, Fermín López y Kobbie Mainoo, además de Ezri Konsa y Omar Marmoush.

Te puede interesar: