El delantero surgido en Envigado sigue sin recibir el llamado de Néstor Lorenzo, fue ausencia de las últimas dos convocatorias.

Jhon Durán en Benfica/ REUTERS/Rodrigo Antunes.

Benfica se quedó con el pasaje a los octavos de final de la Copa de Portugal, este domingo 22 de noviembre venció 1-3 al Torreense, el primer tanto de la contienda fue obra del colombiano Jhon Jáder Durán, Musa Drammeh igualó para el local, pero Gianluca Prestianni y Jakub Kaminski le dieron el triunfo contundente a ‘Las Águilas’ para seguir en la lucha por el título.

Precisamente sobre el delantero antioqueño, ha venido dejando buenas sensaciones desde su llegada al fútbol portugués, así reaccionó el surgido en la cantera de Envigado, después de anotar un gol más: “Estoy agradecido de haber marcado de nuevo. El partido tuvo momentos difíciles, pero siempre supimos darle la vuelta a la situación y hacer las cosas bien para nosotros y para la afición, que nunca dejó de apoyarnos. Siempre trabajamos para esto”.

“Hay momentos malos y momentos buenos, pero tenemos que estar preparados para todo. Es bueno volver a marcar y conseguir otro gol para ayudar al equipo. El equipo está jugando bien. Estamos trabajando duro y tenemos que seguir así. Ahora se trata de seguir trabajando”, agregó en diálogo con Sport TV y RT.

Entiende su rol actual

“Estoy bien, me siento mejor. Siempre hay cosas que mejorar. Ahora estoy intentando trabajar más duro para el equipo y estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. Estoy trabajando más para ser mejor y creo que lo estoy haciendo bien ahora, pero tengo que esforzarme más”, añadió sobre su adaptación a un fútbol nuevo, tras pasar por la Liga de Rusia.

El delantero colombiano entiende que el griego Vangelis Pavlidis es el ‘9’ titular el equipo “No se trata de quién está por delante o por detrás. Ya lo he dicho antes: él es el número uno y seguirá siéndolo. Yo solo tengo que trabajar para estar siempre listo para ayudar al equipo. Él sabe que cuenta con mi respeto y también con el del equipo. Sabe que es el número uno y estamos trabajando para estar siempre disponibles para ayudar al equipo. Siempre que tenga la oportunidad de jugar, daré lo mejor de mí”.

Cabe mencionar que el delantero de 22 años llegó en condición de préstamo desde Al-Nassr de Arabia Saudita, dicha condición será por un año, hasta junio del 2027. Actualmente cumula 6 goles en 20 partidos, 3 tarjetas amarillas, ninguna expulsión en 664 minutos. Ahora todo Benfica se prepara para el encare de una nueva jornada de la UEFA Europa League, ante Viktoria Plzeň en condición de visitante.

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