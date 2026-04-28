Las claves de Rafael Dudamel para revivir al Deportivo Cali

Rafael Dudamel ha sido el punto clave para que el Deportivo Cali siga con opciones de clasificar a las finales del FPC.

Rafael Dudamel hace renacer al Deportivo Cali | Vizzor

Deportivo Cali ha renacido de la mano de Rafael Dudamel. Pese a que la llegada del estratega venezolano no tuvo un impacto al 100 % desde el primer momento, ya con más partidos al mando, su equipo es uno completamente nuevo. De hecho, los ‘azucareros’ han dejado de pensar en el descenso a pensar en clasificarse a las finales del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano.

Nuevamente el entrenador venezolano fue enfático en el estado anímico del los futbolistas. Más allá de la estrategia y táctica, el envión anímico es de suma importancia, pero eso tiene que ir de la mano con la transmisión de una idea clara y que los jugadores crean en ella.

¿Cómo toman la victoria ante América de Cali?

“Lo hemos vivido con mucha tranquilidad, con la satisfacción del triunfo alcanzado, no solo eran tres puntos sino que el clásico tiene un valor adicional para nosotros y sobre todo para nuestra gente. El haber ganado este clásico nos da la posibilidad matemática hasta la última fecha para ver si clasificamos. El equipo ha hecho muchas cosas buenas, pero estamos claros que nos falta crecer muchísimo” afirmo Rafael Dudamel.

⚽🟢 “El haber ganado este clásico nos da la posibilidad matemática hasta la última fecha aspirar a la clasificación. El equipo ha hecho muchas cosas buenas, pero nos falta mucho por recorrer”, Rafael Dudamel, técnico de Deportivo Cali.#MedioTiempoWIN pic.twitter.com/EoaaCuoBZI — Win Sports (@WinSportsTV) April 28, 2026

¿Cuál ha sido la clave para que Deportivo Cali levantara su nivel?

“Sin duda alguna, el bloque defensivo ha sido clave en todo el semestre. Hoy por hoy, Atlético Nacional tiene 14 goles en contra y nosotros 15, así que nuestra defensa ha sido sólida. La defensa ha tenido una buena respuesta y hemos tratado de sostener esa virtud del equipo. Pero la cuota goleador debe ser mayor y hemos hablado con los muchachos. No nos debe importar el nombre del rival para rendir al tope” señaló el entrenador ‘azucarero’.

⚽🟢 “El equipo ha sido sólido. La regularidad es algo que toca seguir fortaleciendo”, Rafael Dudamel, técnico de Deportivo Cali.#MedioTiempoWIN pic.twitter.com/ujxI7YLUIC — Win Sports (@WinSportsTV) April 28, 2026

¿Qué pasa con Johan Martínez?

“Ustedes los periodistas siempre preguntan por el que no esta. Porque cuando este Johan, me van a cuestionar por no poner a Dinneno o al ‘Titi’ Rodríguez. Creo que deben confiar en el trabajo que hacemos nosotros los entrenadores. Nosotros los vemos todos los días, vivimos esa cotidianidad y Johan esta viviendo muchos cambios en su vida y eso también afecta” comentó Rafael Dudamel.

⚽🟢 “Nosotros que convivimos día a día con los muchachos tomamos las decisiones que correspondan, pero lo importante es tenerlos a todos bien, sanos y bien preparados. Con nosotros trabajan todos los jugadores inscritos mas los juveniles”, Rafael Dudamel.#MedioTiempoWIN pic.twitter.com/fX4PZHYUIs — Win Sports (@WinSportsTV) April 28, 2026

Te puede interesar: