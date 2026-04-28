Rayados sigue entrenando y desata polémica: “Estamos avergonzados”

Los Rayados de Monterrey reportaron con normalidad en el campo de entrenamiento a pesar de la eliminación en el Clausura 2026

Los Rayados reportaron con normalidad en el campo de entrenamiento | Imago7

Los Rayados de Monterrey reportaron con normalidad en el campo de entrenamiento y mantuvieron una práctica como si el equipo se mantuviera en competencia, cuando en realidad están eliminados del Clausura 2026 de la Liga MX.

“Nos quedamos porque falta mucho para el siguiente torneo, entonces también tanto tiempo de vacación no nos viene bien. Yo creo que va un poco por ahí la decisión del club de no perder tanto ritmo esta semana y después se decidirá cuándo romper filas y nosotros estamos dispuestos a todo lo que nos indiquen”, expresó Fidel Ambriz, jugador del Monterrey tras el insólito entrenamiento de Rayados ya sin partidos oficiales en los próximos dos meses.

El departamento de comunicación del Club de Futbol Monterrey no precisó el tiempo que se mantendrá el equipo realizando entrenamientos en las instalaciones de El Barrial y los jugadores también desconocen el periodo en que seguirán reportando entrenamientos el campo de entrenamiento.

“Estamos avergonzados, estamos apenados porque los resultados que merece esta institución es estar ahí en la parte alta de la tabla, tener campeonatos, este torneo como dices fue uno de los peores en los últimos años, entonces sabemos de eso”, destacó Ambriz ante los medios de comunicación.

Esquivel reconoce salida del Tato y Canales; admite pendiente por ausencia en lista del Tri

La reestructuración en Rayados de Monterrey comenzó con las salidas de José Antonio Noriega y Sergio Canales, movimientos sobre los que la dirigencia del club fijó postura a través de su presidente ejecutivo, Pedro Esquivel.

El directivo agradeció la gestión del Tato durante los últimos tres años, así como la etapa del mediocampista español, aunque reconoció que los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas institucionales.

“Solo palabras de agradecimiento para el Tato. Ha sido una persona que ha sumado muchísimo a la institución. Desafortunadamente hoy no estamos donde queremos ni donde nuestra afición merece, por lo que habrá que hacer ajustes para regresar al club a donde tiene que estar.

Sergio es una persona que vino a darle visibilidad internacional a la institución. Estamos agradecidos con él, no solo por su calidad como futbolista, sino también como persona. Lamentablemente no pudo irse con un título, pero deja muchas cosas positivas. Le deseamos el mayor de los éxitos en lo que venga”, señaló.

En la misma línea, Esquivel reconoció el malestar de la afición tras el Clausura 2026, considerado uno de los torneos más bajos del equipo en años recientes, y pidió confianza de cara al nuevo proceso.

“El sentimiento es el mismo que tiene hoy la afición. No estamos contentos con lo sucedido. Estamos enfocados en trabajar para revertir esta situación. Pedimos confianza; vamos a volver a competir donde esta institución debe estar”, agregó.

Respecto a la convocatoria de la selección nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, encabezada por Javier Aguirre, el dirigente admitió que la ausencia de jugadores del club en la lista principal representa un aspecto a corregir.

“Sabemos que hay áreas de oportunidad, tanto en rendimientos individuales como colectivos, y sí es un llamado de atención. Tenemos jugadores de calidad y seguramente volveremos a competir al más alto nivel, como lo exige esta institución”, comentó.

El Monterrey no tiene el cuerpo técnico definido para el Apertura 2026 de la Liga MX que arranca en el mes de junio y en las próximas semanas se oficializará el nombre del nuevo presidente deportivo desde la institución, por ahora las decisiones están a cargo de Walter Ervitti, quien fue designado director deportivo del primer equipo.

*Con información de Pressport

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