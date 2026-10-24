iPhone Duo en México: disponibilidad, dónde comprarlo y cuánto tardará en llegar

Los compradores pueden intentar conseguirlo directamente en una Apple Store o reservarlo por internet para recogerlo en tienda. El modelo parte de 1,999 dólares en su versión de 256 GB

El modelo parte de un costo de 1,999 dólares | Reuters

El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, ya está disponible en México a partir de este viernes 23 de octubre, aunque conseguir una unidad puede ser complicado. Las reservas en línea comenzaron a mostrar fechas de entrega que se extienden hasta enero de 2027, mientras Apple mantiene algunas piezas en sus tiendas para el lanzamiento.

El escenario se explica por la combinación de la disponibilidad limitada y la demanda registrada desde la apertura de las preventas. Los primeros pedidos comenzaron a retrasarse pocos minutos después de que Apple habilitara las reservas, por lo que quienes busquen el dispositivo tendrán que elegir entre acudir a una tienda, intentar reservarlo para recogerlo o esperar a que se normalice el suministro.

¿Cuándo inició la venta del iPhone Duo en México y cuáles son sus precios?

La venta del iPhone Duo en tiendas físicas comenzó este viernes 23 de octubre. Las preventas, por su parte, se habilitaron el 16 de octubre y rápidamente comenzaron a aparecer fechas de entrega posteriores a la jornada de lanzamiento.

El dispositivo parte de un precio internacional de 1,999 dólares para la versión de 256 GB, mientras que en México, el modelo de 2 TB tiene un precio señalado de 77,999 pesos. Los costos de las unidades dependerá de las capacidades de almacenamiento, mismas que van de 256 GB a 2 TB.

El iPhone Duo cuenta con una pantalla interior de 7.6 pulgadas y una pantalla exterior de 5.4 pulgadas cuando permanece plegado. Apple lo ofrece en los colores blanco estrella y cielo nocturno, con una estructura fabricada en titanio grado 5.

¿Cómo y dónde comprar el iPhone Duo? Guía para hacerlo en línea y tiendas físicas

Una de las alternativas para intentar conseguir el teléfono antes de que se normalicen las entregas es acudir directamente a una Apple Store. Apple suele reservar determinadas unidades para la venta durante el día de lanzamiento, por lo que existe la posibilidad de encontrar disponibilidad en alguno de sus establecimientos.

Otra opción consiste en realizar la compra en línea y seleccionar la modalidad de recoger el dispositivo en una tienda. Esta alternativa permite intentar aprovechar las existencias disponibles en cada establecimiento y evitar depender de los tiempos de entrega a domicilio. Para esta modalidad, la información sobre las fechas de disponibilidad comenzará a proporcionarse a partir del sábado 24 de octubre.

Las cadenas de electrónica representan, por ahora, una alternativa menos clara. De acuerdo con la información disponible, Apple dio prioridad a sus propios canales de venta, mientras distintas páginas de distribuidores muestran el dispositivo como no disponible.

¿Cuánto tiempo puede tardar en llegar el iPhone Duo si lo reservas en línea?

Quienes reservaron el iPhone Duo por internet se encontraron con un escenario distinto al esperado para el lanzamiento. Las fechas estimadas de entrega llegaron hasta enero de 2027, pocos minutos después de que Apple abrió las preventas.

Los retrasos abarcan las diferentes capacidades de almacenamiento y los dos colores disponibles. Usuarios en redes sociales también reportaron modificaciones en sus fechas de entrega pese a haber realizado la reserva poco después de la apertura del sistema.

Por ahora, no está claro si el retraso responde a una demanda superior a la prevista, a una oferta limitada o a una combinación de ambos factores. Bloomberg señaló que los minoristas agotaron sus existencias iniciales de preventa prácticamente de inmediato.

La disponibilidad también podría mejorar conforme Apple incremente la producción. Counterpoint Research estimó que la compañía podría vender alrededor de seis millones de unidades durante 2026, aunque esa proyección depende de la velocidad con la que pueda aumentar la fabricación del dispositivo.

Para quienes no tengan urgencia, esperar puede representar otra alternativa. El iPhone Duo es un formato nuevo para Apple y varias aplicaciones todavía no están adaptadas a sus dimensiones, por lo que algunas interfaces pueden mostrar espacios sin utilizar o elementos que no aprovechan completamente la pantalla. Conforme los desarrolladores actualicen sus aplicaciones, esta situación podría modificarse mientras el suministro del teléfono también se normaliza.