Franco Fagúndez y sus números con Santa Fe: ¿Méritos suficientes para que lo compren?

Las cifras del uruguayo son una puntada inicial para que Santa Fe decida hacer alguna oferta para adquirir del todo sus servicios.

Franco Fagúndez, jugador de Santa Fe | Vizzor Image

Un jugador que empieza a ser centro de atención en el entorno de Independiente Santa Fe es Franco Fagúndez, quien llegó como refuerzo al cuadro ‘cardenal’ a inicios de este 2026. Con el pasar de los partidos se ha ganado el respeto de la hinchada, pues su aporte dentro del terreno de juego viene siendo clave y eso lo reconoce la afición.

En estos momentos el ‘albirrojo’ pelea dos frentes que son la Liga y Copa BetPlay. En el torneo finalización está dentro de los ocho y depende de sí mismo para avanzar a los cuadrangulares. Su situación en el otro certamen también es de lucha, ya que está a la espera de definir la llave con Once Caldas para ver si se mete a las semifinales para enfrentar a Atlético Nacional.

Si bien los seguidores del conjunto bogotano siguen de cerca la parte deportiva, no dejan de lado el plantel, ya que los éxitos van muy de la mano con lo que hay dentro de la nómina. El uruguayo es alguien que funciona, aunque en estos momentos hay un poco de incertidumbre con respecto a su futuro porque todavía no hay mayores detalles de qué va a pasar para el año entrante.

Tener en cuenta que el mediapunta tiene contrato hasta diciembre y que está bajo préstamo del Santos Laguna. Hasta ahora hay voluntad por parte del club capitalino y del jugador por ampliar el vínculo, pero sin novedades relevantes a remarcar. No obstante, eso es un paso importante y que podría marcar el rumbo para que las conversaciones lleguen a buen puerto.

Sus números actuales

La famosa data es algo que miran los equipos a la hora de fichar y de renovar contratos y seguramente en este caso no es la excepción. Desde su llegada al día de hoy, hay que decir que su nivel tiene tendencia al alza y eso es algo que le favorece. Lleva jugados 38 partidos, suma 13 goles, 4 asistencias y 1.907 minutos dentro del terreno de juego.

Entre otras estadísticas a remarcar, principalmente en la zona ofensiva que es donde tiene mayor responsabilidad, tiene un 78% de precisión en los pases, 90% en campo propio, 73% en terreno rival y 60 % en pases largos. Tiene una expectativa de gol de 2.43 y una frecuencia de gol que está sobre los 181 minutos de juegos, es decir, más o menos una anotación cada dos encuentros.

Otro tema a rescatar fue su aporte en torneo internacional, tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana. En cuatro compromisos que jugó en Libertadores hizo un gol, mientras que en Sudamericana convirtió tres en seis cotejos. En esa última competencia se recuerda mucho el penal que anotó en el partido contra River Plate en Argentina.

¿Méritos suficientes para comprarlo?

Las estadísticas de Fagúndez son buenas y a eso se suma su buena relación con Santa Fe y su hinchada. Por ahora no hay nada concreto para su continuidad, pero es probable que el club decida ampliar su vínculo. Eso sí, todo apunta a que si el ‘león’ quiere seguir contando con sus servicios, debe presentar una oferta para comprárselo a Santos Laguna.

Le puede interesar