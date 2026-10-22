Posibles alineaciones del Junior vs Águilas Doradas por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports se pueden informar de todos los datos previos sobre el juego entre el Junior de Barranquilla y Águilas Doradas por la fecha 16 del FPC.

Junior vs Águilas Doradas, previa | Claro Sports

Siguen las emociones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Junior de Barranquilla recibe en su casa, el Estadio Romelio Martínez, a las Águilas Doradas. Dos equipos que buscan ganar tres puntos de oro que mantengan vivas las esperanzas de una clasificación a los cuadrangulares semifinales de Fútbol Profesional Colombiano.

Posible alineación del Junior para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría el Junior: Mauro Silveira; Yéison Suárez, Pablo Ortiz, Daniel Rivera, Daniel Socarras, Juan Ríos, Fanián Ángel, Kevin Pérez, Yimmi Chará, Christian Barrios, Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Viera.

Posible alineación de Águilas Doradas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera Guardia, Jhon Ontaneda, Dylan Lozano, Javier Mena; Iván Rojas, Frank Lozano, Andrés Ricaurte; Junior Noguera, Antony Vásquez y Matías Ramírez. DT: Flavio Robatto.

¿Cómo y dónde ver a Junior vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El partido entre Junior de Barranquilla y Águilas Doradas correspondiente a la fecha 16 del torneo finalización, se podrá ver por medio de la señal de Win Sports. Ahora bien, si usted no desea verlo por televisión, puede suscribirse a la aplicación de Win Play y verlo vía streaming por ahí.

Últimos partidos del Junior

18.10.2026 | Deportivo Cali 0-0 Junior.

14.10.2026 | Junior 1-1 Pereira.

04.10.2026 | Atlético Bucaramanga 3-1 Junior.

30.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 Junior.

26.09.2026 | Junior 2-0 Independiente Medellín.

Últimos cinco partidos de Águilas Doradas

18.20.2026 | Águilas Doradas 2-1 Deportes Tolima.

13.10.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Águilas Doradas.

09.10.2026 | Alianza 2-2 Águilas Doradas.

03.10.2026 | Águilas Doradas 2-0 Jaguares.

27.09.2026 | Deportivo Cali 2-0 Águilas Doradas.

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