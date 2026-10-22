Posibles alineaciones del Boyacá Chicó vs Atlético Bucaramanga por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports se pueden informar de todos los datos previos al rededor del juego entre Boyacá Chicó y Atlético Bucaramanga.

Boyacá Chicó vs Atlético Bucaramanga, previa | Claro Sports

Continúa la acción de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Boyacá Chicó hace las veces de local en el Estadio La Independencia de Tunja para verse las caras con Atlético Bucaramanga. Dos equipos con realidades completamente distintas. De perder, los boyacenses quedarán oficialmente descendidos a la Segunda División del Fútbol Profesional Colombiano.

Posible alineación de Boyacá Chicó para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Boyacá Chicó: David Agudelo; Cristian Mosquera, Jéfferson Mena, Jhonier Alomía, Cristian Blanco; Sebastián Salazar, Juan Carlos Díaz; Estiven Sarria, Jacobo Pimentel; Santiago Mera e Isaac Camargo. D.T.: John Jairo Gómez.

Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; José Ortiz, José García, José García; Nilson Castrillón, Félix Charrupí, Leonardo Flores, Freddy Hinestroza; Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Leonardo Pons. D.T.: Pablo Peirano.

¿Cómo y dónde ver Boyacá Chicó vs Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El encuentro se va a jugar en el Estadio La Independencia de Tunja a las 6:00 p.m. de este viernes. De igual forma, ya se ha confirmado que transmisión de televisión solamente va estar en el canal de Win Sports TV. Otra opción es acceder vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Boyacá Chicó

20.10.2026 | Deportivo Pereira 2-0 Boyacá Chicó.

17.10.2026 | Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional.

11.10.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta Deportivo.

03.10.2026 | Deportes Tolima 0-0 Boyacá Chicó.

25.09.2026 | Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto.

Últimos cinco partidos de Atlético Bucaramanga

18.10.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 América de Cali.

13.10.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Águilas Doradas.

04.10.2026 | Atlético Bucaramanga 3-1 Junior.

25.09.2026 | Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga.

20.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-0 Internacional de Bogotá.

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