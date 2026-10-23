El nuevo Metropolitano tiene un detalle en honor al Junior: ¿Aspecto a estadio propio?

El Metropolitano de Barranquilla reabre tras remodelaciones. Recibirá la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro.

Nuevo Metropolitano de Barranquilla | Vizzor Image y @AlejandroChar

Tras varios meses de obras de remodelación, el Metropolitano de Barranquilla está prácticamente listo para volver a recibir la práctica del fútbol. La inauguración del escenario se va a dar con la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre, un duelo del segundo torneo de clubes más importante del continente.

Recordemos que esas adecuaciones tienen un montón de mejorías a comparación del estadio anterior, desde pantallas más modernas adentro y fuera del sitio, mayor capacidad, zonas como camerinos y rueda de prensa más amplias y de mayor tecnología, entre otras novedades. Esta modernización significa un avance para el balompié y en general para la ciudad.

Vale la pena mencionar también que en esa plaza oficia como local el Junior, equipo que este semestre ha jugado en el Romelio Martínez. El ‘tiburón’ es el club que más va a gozar de ese nuevo ‘Metro’, ya que es su casa prácticamente. Las autoridades locales no se olvidaron de eso y el estadio va a tener un detalle que caracteriza lo que es la institución barranquillera.

Según se ha podido evidenciar en algunos videos de redes sociales, la tribuna sur tiene el nombre del equipo en las gradas, lo que simboliza una identidad del nuevo Metropolitano. En lo que se observa, da la impresión que faltan algunos detalles por terminar, pero es claro que es un hecho que va a estar eso ubicado en esa localidad.

Junior FC 🔴⚪🦈 https://t.co/LVo2kpwpuQ — El Gato GD (@el_gd1) October 22, 2026

Tener en cuenta que el Metropolitano continúa siendo un estadio público, pero parece que las autoridades de Barranquilla decidieron dejar en uno de los sectores el nombre del Junior. El resto de tribunas cuentan con sillas a excepción de sur y norte. Adicional, los colores son rojo y blanco, los cuales son característicos del elenco ‘tiburón’.

La bienvenida a Boca Juniors y Atlético Mineiro

Por otra parte, el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, mediante un video en sus redes sociales mostró cómo quedó el ‘Súper Metro’ y de paso habló de la final de la Copa Sudamericana. “Bienvenido Boca Juniors y Bienvenido Atlético Mineiro, una tremenda final aquí. Los estamos esperando a ambos y a sus hinchadas con todo el cariño barranquillero, con el calor humano de esta ciudad que abraza el deporte y el fútbol como una pasión de nuestros pueblos”.

¡Estamos en la fase final del Supermetro! Nos preparamos para recibir a dos gigantes del fútbol sudamericano: @BocaJrsOficial y @Atletico, en una final que promete ser histórica. ¡Qué nivel de equipos! ¡Qué nivel de final! ¡Qué nivel de estadio! ¡Qué nivel, Barranquilla! ¡La casa de la Selección y del Junior está lista para recibir al continente! 👏🏻 — Alejandro Char (@AlejandroChar) October 22, 2026

Así las cosas, ya es una realidad este escenario con todas las remodelaciones que se le hicieron recientemente, solo queda esperar que entre en funcionamiento para ver qué tal quedó. La buena noticia también es para Junior, aunque como ya está eliminado de la Liga BetPlay, puede que juegue hasta el año entrante en ese estadio.

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