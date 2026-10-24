María José Cabrera sueña en grande rumbo a Dakar 2026: “cumplir años en un país nuevo y ser seleccionada”

La patinadora será la más pequeña de la delegación mexicana y cumplirá 13 años el 31 de octubre cuando se realice la Ceremonia de Inauguración

María José Cabrera es la más pequeña de la delegación mexicana que va a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que será especial porque cumplirá 13 años el 31 de octubre cuando se realice la Ceremonia de Inauguración y ella quiere una gran actuación en la prueba de street del skateboarding.

“No me había imaginado cumplir años en un país nuevo y compitiendo y ser seleccionada, allá cumplir años, la verdad me siento muy afortunada y muy agradecida porque me hayan dado esa oportunidad porque literal va a ser un cumpleaños muy diferente a los que he tenido y sí me la voy a pasar muy chido con tan solo estar allá“, dijo en entrevista con Claro Sports.

La skater se convirtió el año pasado en una revelación al estar en los Juegos Panamericanos Jr. de Asunción y quedarse en el noveno lugar de la ronda Semifinal, además de también competir en el Pro Tour de Roma; ahora ya tiene otra madurez que le permiten hacer rutinas con mayor grado de dificultad que seguirá aumentando para ir algún día al Mundial y a los olímpicos de mayores.

“La verdad sí le he echado muchas ganas, hemos incrementado el nivel, hacer trucos de más nivel, altura, me he esforzado mucho para hacer una buena competencia en Dakar. He visto que mi nivel ha crecido mucho más y también en madurez, yo digo que sí me veo diferente. Sí me veo logrando mucho más y después de esta competencia al verlas y a seguir entrenando”, explicó.

Majo tiene cuatro años haciendo patineta, una disciplina que descubrió tras recibir su primera penny como regalo de navidad, ahora ya aprendió a combinar sus estudios de primero de secundaria, con sus clases de inglés, además de sus entrenamientos par

La jalisciense será la única mexicana en el skateboarding de 12 competidoras que habrá en la justa y espera que con su talento pueda contagiar a más niñas a usar la patineta y a que en su estado se creen parques con las medidas oficiales para la práctica de la disciplina que fomente el desarrollo del deporte.

“No tenemos un lugar, instalaciones bien de skateboarding, tengo que ir a entrenar en la UR (Unidad Deportiva República) y en la curva que están en Zapopan, que son muy buenos skateparks, pero creo que sí nos ayudaría mucho un skatepark que sea justamente para el CODE Guadalajara y para todos los que quieren hacer nuevas cosas y en serio aprovechar porque a donde voy es gente que le da muy padre, pero no se lo toman en serio”, relató.

La pequeña skater está muy orgullosa y contenta porque es parte de los 61 atletas que están en la justa juvenil olímpica, y aunque apenas tiene 12 años, tiene un gran corazón y mucha hambre para convertirse próximamente en una estrella internacional de la patineta.