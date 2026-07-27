Sombras y luces de la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Una mirada profunda a lo que fue el desarrollo de la primera jornada del torneo finalización en los estadios del país.

Sombras y luces de la fecha 1 de Liga BetPlay | Vizzor Image

Arrancó la Liga BetPlay 2026-II con una primera jornada que dejó bastantes cosas para analizar. Vale la pena mencionar que solo faltó un partido por disputarse y es entre Boyacá Chícó y Atlético Nacional, el cual Dimayor definirá en los próximos días. De resto, los encuentros que estaban programados se llevaron a cabo sin novedades.

Si bien todavía resta mucho campeonato por delante, hay ciertos puntos importantes a mencionar. Desde equipos que continúan en racha de malos resultados hasta otros que comenzaron cumpliendo. Es por eso que en Claro Sports les traemos las sombras y luces en los distintos estadios del país.

Clubes bogotanos en deuda

El primer elenco en jugar fue Millonarios, que recibió al Atlético Bucaramanga en El Campín. Los dirigidos por Fabián Bustos tenían la tarea de empezar bien en casa, pero las cosas no salieron. El ‘Embajador’ hizo un primer tiempo aceptable con algunas llegadas de peligro y un comportamiento defensivo ordenado.

Sin embargo, en el complemento Pablo Peirano le ganó la pulsada táctica a Bustos, pues al DT de los ‘Azules’ no le salieron los cambios. Cuando parecía que todo iba a quedar en igualdad, el ‘Leopardo’ salió victorioso de Bogotá, un resultado adverso y que aumenta la crisis de resultados que atraviesa ‘Millos’.

Por otra parte, Internacional de Bogotá cayó también en el ‘Coloso de la 57’ ante América de Cali, pues los ‘Diablos Rojos’ ganaron por 2-0. Fue un partido en el cual dominó el combinado ‘Escarlata’ y que además impidió que el rial convirtiera, lo que deja bastantes cosas para analizar para Inter de cara a lo que viene.

Santa Fe, que venía de ganarle a Caracas por la Copa Sudamericana, cayó en su visita ante Águilas Doradas. Vale la pena mencionar que Pablo Repetto realizó algunas modificaciones en la titular pensando en la vuelta, pero el inicio en Liga BetPlay es con derrota.

Como tal Fortaleza fue el único de los bogotanos que sumó un punto, esto al igualar con Alianza en Valledupar. Los dirigidos por Diego Arias se trajeron una unidad de la costa y estuvieron cerca de ganar, pues Jhon Solís abrió el marcador a los 20 minutos de compromiso. Sin embargo, ‘Forta’ no logró aguantar y Cristian Vergara puso todo en tablas.

Caída del bicampeón

Junior de Barranquilla perdió en su primer partido el finalización ante Deportes Tolima. En el primer tiempo el ‘Pijao’ se puso en ventaja 2-0, aprovechando que esa primera parte fue floja del ‘Tiburón’. Con los cambios de Alfredo Arias los ‘Rojiblancos’ mejoraron para el complemento, al punto que lograron descontar gracias a una asistencia de Deiber Caicedo y gol de Guillermo Paiva.

Ahora en casa cuando reciba a Millonarios, Junior tendrá que dar vuelta a esa caída como visitante y empezar a sumar de a tres. Corregir la actitud en el arranque y entrar con mayor concentración e intensidad son aspectos clave para empezar a enderezar el camino lo más pronto posible.

Debut ‘Poderoso’ para Amaranto Perea a nivel local

Tras el empate entre semana por Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, a Amaranto le llegó al reto de su primer partido oficial por la Liga BetPlay. Si bien sufrió algo más de lo esperado, su equipo venció a Deportivo Pasto por 3-2. Vale la pena mencionar que ese encuentro fue en el Metropolitano de Itagüí.

Si bien ese triunfo da confianza, el técnico deberá mejorar el saber mantener la ventaja, pues siempre sus dirigidos se pusieron en ventaja y el rival empataba, hasta el tercer tanto. También trabajar a mayor intensidad la defensa y no ceder tantos goles.

Equipos caleños con comienzo sólido

Mencionábamos más arriba que el América ganó en El Campín y eso es un bálsamo reconfortante para González. En esa misma línea el Deportivo Cali no se quedó atrás y en Palmaseca derrotó a Jaguares. Recordemos que el ‘Verdiblanco’ necesita sumar en la Liga BetPlay para así también alejarse un poco más del descenso.

La similitud entre ambos es que ganaron por dos goles y lograron la valla invicta, lo que habla de un trabajo bueno en las dos fases de juego, por lo menos en esta primera salida. El punto diferencial será poder mantener esa misma dinámica a lo largo del campeonato.

A nivel de lo que fue el desarrollo de la primera jornada eso fue como lo más relevante, aunque hay que decir que algo que también dio de qué hablar es el estado de la cancha del estadio Bello Horizonte, donde se jugó el Llaneros vs Pereira. El producto del FPC también debe cuidar sus escenarios, ya que es ahí donde pasa el mayor protagonismo fecha tras fecha.

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