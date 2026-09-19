James Rodríguez relata su emoción por volver al fútbol colombiano: “Es entrar a otro ciclo”

El ’10’ dio sus primeras impresiones luego de reestrenarse en el balompié doméstico con los ‘Verdolagas’-

James Rodríguez, jugador de Atlético Nacional | Vizzor

James Rodríguez debutó a lo grande en Atlético Nacional. El ’23’ de los paisas aportó con asistencia para el gol definitivo de la victoria 2-3 ante Internacional de Bogotá. Levantó un centro desde la esquina, con alta precisión, para que Juan Manuel Zapata capitalizara el festejo de tres puntos significativos en El Campín.

El creativo llega con altas aspiraciones. Así lo dejó saber desde el primer día, ya que tiene claro que no sirve nada más que dar la vuelta olímpica y retornar a la Copa Libertadores. El equipo de Lucas González al menos corre por la senda ganadora.

En diálogo con el canal oficial del club, James dio sus reflexiones sobre lo que fue esa noche mágica en El Campín. Para él fue muy especial, pues se le vino a la mente el día de su debut como profesional en Envigado.Tampoco dejó de lado la oportunidad para hablar sobre su decisión de dejar la Selección Colombia.

Las sensaciones del debut

“Estoy muy feliz. Son muchos años fuera desde el 2007 y ver toda esa gente, todo ese cariño. Fue algo único. Eso quiere decir que he hecho las cosas bien durante muchos años. Le he dado felicidad a mucha gente, a un país entero durante muchos años. La gente agradece eso, entonces estoy feliz y espero conseguir triunfos”.

El valor de llegar a Atlético Nacional

“Se ve. Impone todo lo que ha ganado este club, todos los títulos. Es histórico, así que espero hacer historia también. Estoy feliz ahora acá en un club grande. Me di cuenta de eso por cómo veías la gente antes del partido”.

El mensaje a los hinchas de la Selección

“No me deben nada. Lo único que intenté fue hacer feliz a todo un país, darlo todo por esa camiseta, que fueron 16 años, casi 15. Intenté hacer el trabajo mío y eso va de la mano para hacer feliz a un país. Agradecerles a ellos por el cariño que me dan, por lo que me han mostrado estas últimas horas. Es cerrar un ciclo y entrar a otro”.

Lo que se le vino a la cabeza por volver

“Se me pasó por la cabeza aquel debut en el 2006. Fue algo parecido, como si fuera el primer partido mío después de tantos años, venir acá otra vez. Fue algo único y se me vino a la mente ese primer partido”.

La herida que le dejó el primer partido

“Yo creo que aquí van a dar más, pero aquí los árbitros son buenos y van a ayudar a proteger a los que juegan bien. Me dieron mucho, salí de casa bien, llego y me preguntan dónde estaba pues. Eso hace parte del fútbol, son heridas de guerra”.

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