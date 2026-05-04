Sencia pone contra las cuerdas al fútbol colombiano: problemas para el Santa Fe vs América El Campín

El cuadro ‘Cardenal’ viene de remontar su primer partido en Liga BetPlay y conseguir el pasaje a los playoffs del certamen.

Santa Fe en El Campín / Vizzor Image.

Independiente Santa Fe venció este domingo 3-1 a Internacional de Bogotá, en el marco de la jornada 19 y la última del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I. Acompañado por más de 16.000 hinchas, al ‘Primer Campeón’ se le iba enredando el compromiso al ver el 0-1, permaneció unos minutos fuera de los 8, pero le pudo dar vuelta gracias a los goles de Hugo Rodallega, Emanuel Olivera uy Nahuel Bustos.

Sufrió pero ganó

Al clasificar en la séptima casilla, en el sorteo el equipo liderado por Pablo Repetto tendrá que jugar ante América de Cali en los cuartos de final del certamen liguero. La suerte también acompañó al ‘León’, ya que las balotas definieron que será visitante en el primer duelo, que podrá cerrar en cas y ante su gente la definición del pasaje a semifinales.

No obstante, no todo es ‘color de rosa’ en las toldas santafereñas. Horas después de lo que fue la victoria en el derbi bogotano, se ha podido conocer que el club presenta inconvenientes para el compromiso de vuelta en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, todo por la realización de un evento musical en el escenario deportivo.

Otra vez los conciertos en El Campín

La noticia fue entregada por Carlos Antonio Vélez: “Santa Fe no va a poder jugar de local el partido frente al América, porque los dueños de El Campín lo tienen arrendado para un concierto de Silvestre Dangond. El concierto es el viernes 15 y el partido es el miércoles 13, pero los dueños de El Campín irrespetando un contrato que tienen con Santa Fe, dicen que desde el lunes hay que armar la tarima”

“¿El estadio lo tienen que cerrar desde el domingo para un concierto que es el viernes? y Santa Fe no puede jugar contra el América. A Santa Fe le proponen que invierta la localía, ¿Cómo le parece? Nacional y Junior tuvieron que remar para conseguir la localía en el partido de vuelta, Santa Fe se la gana por sorteo, ¿Y la va a regalar porque los dueños de El Campín que organizan hasta matrimonios ahí, alquilan el estadio toda la semana para un concierto? sin siquiera haber previsto que algún equipo de Bogotá se iba a clasificar y que esta semana iba a haber partido”, agregó.

“Santa Fe, que se ganó el legítimo derecho de estar aquí (playoffs) no puede ser local, y le proponen que renuncie a la localía, claro Santa Fe ya dijo que no. La retribución de un equipo como local es el billete de la taquilla. El Presidente de la Dimayor tiene que entrar a resolver esta situación”, detalló el periodista en Win Sports.

¿La solución?

Se espera que en las próximas horas de este lunes, se confirme la programación de los 4 partidos, no obstante esta serie sería la ‘piedra en el zapato’ para Dimayor. De entrada Santa Fe descartó entregar la localía en el partido de vuelta, algo que se ganó por sorteo, lo que abría la posibilidad de jugar en El Campín este 9 ó 10 de mayo. Pero la directiva ‘Cardenal’ no está abierta a esta chance.

Por tal motivo, Santa Fe, Dimayor, Sencia y los organizadores del concierto entrarían a una negociación que el partido se pueda jugar el martes 12 de mayo, tal vez con cierto porcentaje de la tarima ya instalada en el sector de sur de El Campín, algo que ya se ha hecho en ocasiones anteriores y poder programar estos juegos, dándole una solución que benefice a todos.

Lea también: