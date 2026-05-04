Jonathan Risueño de nuevo en polémicas: el gesto que encendió a los hinchas de Junior

Aficionados denunciaron que el técnico español le lanzó un escupitajo a la tribuna, situación que caldeó los ánimos en el Romelio Martínez.

Jonathan Risueño, DT del Deportivo Pasto | Vizzor

El Deportivo Pasto se instaló en el Playoff de la Liga BetPlay y calienta la lucha por el título. Perdió la oportunidad de la ventaja deportiva, fuera de casa, al caer frente a Junior en el Romelio Martínez. Un 4-3 muy rocambolesco le puso fin a la decimonovena jornada, que no presentó mayores variaciones en cuanto al ingreso a los ocho.

El ‘Tiburón’ obtuvo su banquete. Después de una floja presentación en Copa Libertadores, la reciente victoria le permitió tener ventaja de cerrar local y no encontrarse con el líder, salvo una hipotética final. Más allá de lo ocurrido en el cotejo, de nuevo la polémica cae hacia Jonathan Risueño, estratega del cuadro nariñense.

Vuelve y juega con Jonathan Risueño

El timonel ha caído en situaciones que provocaron repudio. La más reciente, ante Santa Fe, radicó en insultos a los jugadores visitantes mientras se hidrataban. Risueño se defendió en rueda de prensa indicando que son calenturas y “lo que pasa en la cancha, se queda ahí”.

Ahora bien, ocurrieron dos situaciones puntuales. Según testimonios, incitó a la violencia tras lanzar escupitajos a la tribuna. En el mismo partido, se despachó en un fuerte cruce contra José María Pazo, entrenador de arqueros en el equipo rival.

El reclamo de José María Pazo, entrenador de arqueros de Junior, al técnico del Pasto, Jonathan Risueño, por supuestamente tener actos contra la hinchada del equipo de Barranquilla. pic.twitter.com/C6d6Qf8yYa — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) May 4, 2026

“El técnico de Pasto irrespetó a la hinchada. Primero pateó una botella a la hinchada y al salir del túnel un escupitajo. Lo deben expulsar no solo del Pasto, sino del país. Irrespetuoso e inmaduro”, declaró un hincha en diálogo con Toque Sports.

Esto parece que no fue lo único. Nicolás Gil, en celebración de un gol, quedó captado por lanzarle una “pistola” con su dedo a la hinchada local. La situación no pasó de agache y desató el repudio de la parcialidad rojiblanca.

Rojas… esto no da para Roja? Provocar la tribuna rival en una celebración es indigno y causal de castigo… no te parece? pic.twitter.com/G7mbLzMsY0 — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) May 4, 2026

A fin de cuentas, situaciones que pueden tener consecuencias en las próximas resoluciones disciplinarias en víspera de las finales. Pasto tendrá que jugarse el boleto a semis ante Deportes Tolima, con horario y fecha por confirmar en los duelos de ida y vuelta.

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