Los tres técnicos que maneja Independiente Medellín para reemplazar a Alejandro Restrepo

El presidente del club paisa fue quien entregó los nombres de los candidatos que en estos momentos están en carpeta.

Titular del Medellín contra Boyacá Chicó | Vizzor Image

Hace unos días el Deportivo Independiente Medellín anunció la salida de Alejandro Restrepo y su cuerpo técnico por medio de un comunicado oficial, decisión que se tomó a pesar de que al entrenador le quedaban dos años de contrato con la institución.

Si bien el ‘Poderoso’ sufrió una fuerte derrota ante Flamengo por la Copa Libertadores, el partido siguiente contra Alianza por la Liga BetPlay el DIM ganó, lo que dejaba todavía con chances al equipo de pelear los ocho. Ese dio para pensar que era un nuevo respiro para el técnico, pero pasó todo lo contrario y se terminó marchando.

Sebastián Botero en estos momentos es el timonel que quedó a cargo de manera interina, esto mientras las directivas deciden a quién van a contratar en propiedad. Sobre el tema, recientemente se conocieron los nombres que están en carpeta para asumir ese cargo.

Daniel Ossa, presidente del Medellín, dio a conocer los entrenadores que tienen posibilidades de llegar, la mayoría de ellos colombianos. Sin embargo, el mandatario del conjunto paisa no descartó que se pueda optar también por un técnico de origen extranjero.

Los entrenadores que podrían llegar al Independiente Medellín

El primer nombre por el que le preguntaron a Ossa fue Óscar Pareja, a lo cual respondió “es una opción”, esto en una charla con Win Sports. Luego nombraron a Alberto Gamero, el samario que hace ya varias semanas salió del Deportivo Cali tras un inicio de semestre de pocos resultados.

“Es un técnico que ha sido muy importante en el fútbol colombiano, está sin equipo y es una opción también”, declaró Ossa, aunque sin dar mayores detalles. Daniel reveló que Leonel Álvarez es otro candidato, pero dejó claro que primero se debe resolver su situación con Atlético Bucaramanga para entablar algún diálogo.

Por último, el presidente de Independiente Medellín afirmó que en la baraja de opciones hay un estratega extranjero que compite con los colombianos. El nombre no lo entregó y se debe mencionar que con ninguno al día de hoy hay algo concretado.

"Óscar Pareja es una opción, Alberto Gamero es una opción, es un técnico muy importante en el FPC, Leonel Álvarez es una opción, pero él está terminando su ciclo en Bucaramanga y tenemos que ser prudentes; es una opción un técnico extranjero": Daniel Ossa, presidente de… pic.twitter.com/w2oQZV2Okq — Win Sports (@WinSportsTV) April 22, 2026

Por ahora el DIM y Botero deben preparar de la mejor forma el partido contra Fortaleza, ya que es vital que el ‘Poderoso’ sume de a tres para llegar a la última fecha del todos contra todos con posibilidades de clasificar a los playoffs del torneo apertura.

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