¡Cruz Azul en crisis total! De escándalos históricos al despido de Larcamón antes de la Liguilla

La Máquina suma una nueva polémica a su extenso historial de problemas tras la despedida de Nicolás Larcamón

Cruz Azul vuelve a colocarse en el centro de la polémica en un momento clave del torneo. A solo una semana del inicio de la Liguilla del Clausura 2026, la directiva tomó la decisión de cesar a Nicolás Larcamón, una medida que refleja el desgaste de un proyecto que nunca logró consolidarse en resultados.

La salida del técnico argentino no puede entenderse de forma aislada. Llega tras una racha de nueve partidos sin victoria entre Liga MX y Concacaf, además de la eliminación en cuartos de final de la Concachampions frente al LAFC, resultados que terminaron por romper la confianza interna.

Sin embargo, el despido de Larcamón es solo el capítulo más reciente de una serie de episodios que han marcado la inestabilidad del club en los últimos años. Cruz Azul ha convivido con decisiones controvertidas, conflictos internos y cambios constantes en su estructura deportiva.

Uno de los antecedentes más recordados en la historia del club ocurrió en el Clausura 2003, cuando la directiva encabezada por Billy Álvarez tomó una medida sin precedentes: rescindir el contrato de prácticamente toda la plantilla en pleno torneo. La decisión se dio tras una serie de malos resultados y una goleada en Copa Libertadores.

Cruz Azul suma una nueva polémica a su historial | Imago7

Aquel episodio dejó una imagen difícil de borrar. Jugadores históricos fueron separados del equipo bajo la condición de renegociar sus contratos con base en resultados. La medida generó tensión interna, pero también modificó el rumbo deportivo en ese momento.

Con el paso de los años, las crisis en la institución han sido recurrentes. Tras el título de Liga MX en 2021, el equipo no logró mantener la estabilidad y comenzó una etapa marcada por cambios constantes en el banquillo y decisiones que no siempre ofrecieron resultados inmediatos.

Otro momento que evidenció las fracturas internas se vivió con la salida de Ricardo Peláez. El entonces director deportivo renunció en pleno programa de televisión tras un desacuerdo con la directiva, en un episodio que dejó expuestas diferencias sobre el control del proyecto deportivo.

También se suma a este contexto la polémica salida de Martín Anselmi, quien dejó el proyecto en pleno arranque del torneo para asumir una oportunidad en el Porto. Su decisión tomó por sorpresa a la directiva y al plantel, ya que el equipo apenas comenzaba a trabajar bajo su idea de juego. La forma en la que se dio su salida generó molestia en el entorno celeste, al interpretarse como un abandono en un momento clave, y volvió a poner sobre la mesa la fragilidad de los procesos dentro del club.

En ese mismo contexto, la institución también tomó decisiones que sorprendieron desde lo deportivo. La salida de Vicente Sánchez, incluso después de conquistar la Concachampions 2025, generó cuestionamientos sobre los criterios utilizados para mantener o cortar procesos.

Los problemas no se limitaron al terreno deportivo. En el arranque del Clausura 2026, Cruz Azul enfrentó una situación inusual al quedarse sin estadio definido a pocos días del inicio del torneo, lo que obligó al club a trasladar su localía a Puebla de manera emergente.

Este tipo de situaciones han alimentado la percepción de inestabilidad en la institución. A pesar de mantenerse competitivo en la tabla, el equipo ha mostrado dificultades para sostener un proyecto a largo plazo, tanto dentro como fuera de la cancha.

El caso de Larcamón se suma a esta lista. Su llegada generó expectativas por su perfil y su estilo de trabajo, pero el equipo no logró traducir esas ideas en resultados consistentes en el cierre del torneo.

Ahora, Cruz Azul deberá afrontar la Liguilla con un técnico interino y con la presión de responder de inmediato. El margen de error es mínimo en una fase donde cualquier desconcentración puede significar la eliminación.

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