Lucas González se confiesa: esperaba el llamado de Atlético Nacional desde hace tiempo

Tras salir del Deportes Tolima y fichar con Nacional, el entrenador dio sus primeras palabras tras ese cambio de bando.

Lucas González dando indicaciones | Vizzor Image

Este jueves 9 de julio se llevó a cabo la presentación oficial de Lucas González como entrenador de Atlético Nacional, noticia que se conocía desde hace unos días. Como tal el timonel ya venía haciendo trabajos con el plantel, pero ante los medios de comunicación todavía no había aparecido tras ese cambio.

Recordemos que el cuadro antioqueño estaba en busca de su nuevo timonel luego de la salida de Diego Arias, quien ahora pasa al banquillo de Fortaleza. Luego de eso, para muchos sorprendió el anuncio del arribo de González al ‘Verdolaga’, pues en Deportes Tolima venía bien y se pensaba que iba a dirigir al ‘Pijao’ en los octavos de Copa Libertadores.

Sin embargo, todo tomó un giro inesperado y al ‘Vinotinto y Oro’ ahora lo dirige Sebastián Oliveros. Ahora bien, sobre esa decisión de fichar con Nacional, el DT bogotano dio las razones por las cuales prefirió el cambio, revelando inclusive detalles del contrato que tenía en el conjunto de Ibagué.

Una oportunidad anhelada

“Esto es Atlético Nacional. Si te llama el club cómo no va a ser algo que sientes que estabas esperando durante siempre y que pensabas, no sabías cuando, y te da la ilusión que de pronto en los próximos diez años aparezca esta oportunidad. Y cuando aparece, con la historia y la grandeza que tiene este club, es algo que no tardas mucho tiempo en pensar, nos hemos ganado ese derecho“.

“Yo tenía en ese momento un vínculo con mi anterior club. Como todos los entrenadores y jugadores, tenemos unas cláusulas en los contratos. En este caso yo tenía una cláusula de salida bilateral. Si el club decidía en algún momento terminar con mi contrato, pues lo hacía y me pagaba a mí y a mi cuerpo técnico una indemnización. Si era al revés, Nacional o el club que fuera tenía que decidir si quería asumir esa cláusula”.

“Nacional ha apostado por nosotros, nos hemos ganado ese derecho, nos hace una ilusión enorme. Había una cláusula que mi anterior club había puesto y en este caso simplemente se ejecuta esa cláusula y por eso estamos acá. Únicamente tengo palabras de agradecimiento para el Tolima, fue una experiencia muy bonita que nos permitió seguir creciendo, ahora estamos muy contentos de estar acá”.

Su proyección

“Qué es fundamental, el corazón y la sangre. Y por eso si el jugador se cae en el entreno, el entreno no se para, hay que apretar. Hay momentos donde hay que proteger la portería nuestra con la vida si nos toca, la historia del club nos exige. Esos aspectos de carácter, de voluntad, de querer ganar, son innegociables, ese es el punto de partida. Sobre eso hay que construir y ahí hay que ayudar al jugador con información y ahí entramos nosotros a compartir cómo lo vamos a hacer”.

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