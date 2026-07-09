¿Borja Iglesias al América? Esto dijo el delantero español sobre una posible llegada a la Liga MX

El todavía delantero del Celta de Vigo fue cuestionado por el interés del equipo azulcrema previo al España vs Bélgica

América tiene en su lista de deseos a Borja Iglesias, delantero español que se encuentra en la Copa del Mundo con su país y pertenece actualmente a Celta de Vigo.

En la previa al duelo contra Bélgica por los Cuartos de Final del Mundial, Iglesias fue cuestionado sobre su futuro y si este podría estar en México con las Águilas, cosa que por ahora desestimó más allá de decir que nunca se sabe lo que pueda pasar toda vez que aseguró que su enfoque por ahora está en su selección, tomar vacaciones y luego regresar a Vigo.

“La realidad es que siempre lo he dicho: soy súper feliz en el Celta, en Galicia, en mi casa.. Esto del fútbol es algo que nunca se sabe lo que puede pasar, pero a día de hoy estoy centrado en el Mundial, en luego disfrutar de mis vacaciones y en volver a Vigo, que es mi casa”, expresó el delantero español.

La directiva del América aseguró, al presentar a Almada, que buscan varios fichajes y que algunos candidatos siguen jugando el Mundial.

“Ya veremos”, concluyó el delantero de la selección española, palabras que no cierran la puerta a una llegada al fútbol mexicano.

Iglesias, de 33 años, ha disputado las últimas dos temporadas con el Celta. En la 25/26 anotó 18 goles en 50 partidos, lo que le valió ser convocado por primera vez para una Copa del Mundo, en la que debutó al ingresar en la recta final de los octavos ante Portugal.

Una cantidad de 10 millones de dólares es la suma que en Celta de Vigo plantean para considerar dejar ir a Borja Iglesias, quien todavía tiene contrato de un año con ellos y esa situación podría complicar la situación para los de Coapa.

El América ha tenido problemas con los centros delanteros desde que consiguieron el tricampeonato. Sigue Henry Martin, pero las lesiones le han mermado. En los últimos torneos llegaron varios delanteros como Rodrigo Aguirre y ‘Pantera’ Zúñiga, además de la llegada de los tres brasileños que no rindieron de la mejor manera en el Clausura 2026.

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