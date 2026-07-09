La Liga MX presenta el balón oficial para el Apertura 2026

La marca deportiva también anunció que vestirá al equipo mexicano que disputará el All Star Game ante la MLS

Aereus40, el balón oficial del Apertura 2026 de la Liga MX | Pressport

La Liga MX presentó este jueves 9 de julio el balón oficial que se usará durante el torneo Apertura 2026. El esférico comenzará a rodar el próximo jueves 16 de julio para dar comienzo a una nueva temporada del fútbol mexicano, donde el Cruz Azul será el rival a vencer por ser el vigente campeón.

La pelota de la marca Voit es de color blanco en su mayoría, con algunos vivos en negro, azul y amarillo fosforescente, el cual lo hará muy visible para los duelos que se lleven a cabo tanto en el día como en la noche.

Este es el balón oficial del Apertura 2026 de la Liga MX | Claro Sports

El nombre oficial del esférico es Aereus40 y cuenta con la certificación FIFA Quality Pro, gracias a su tecnología el balón ofrece un desempeño profesional, siendo uno de los requisitos principales del máximo organismo del fútbol.

Lo más llamativo del número cinco es que tiene una menor absorción del agua, con lo que evitará que tenga un mayor daño y circule de la mejor manera sobre el pasto de los distintos estadios de la República Mexicana.

Asimismo, la marca deportiva también dio a conocer la indumentaria que utilizarán los árbitros a lo largo de la competencia en este segundo semestre del año. Los uniformes son en color negro y algunos combinados con naranja, verde, rojo y azul fosforescente, contando con la mejor tecnología para que los colegiados puedan desempeñar su labor sin ninguna incomodidad.

Los árbitros también presentaron sus uniformes para el torneo | Pressport

La marca deportiva también vestirá a la Liga MX para el All Star Game contra la MLS

El director de operaciones y desarrollo de la Liga MX, Francisco Iturbide, señaló que la marca que creó el balón para el torneo Apertura 2026 también será el encargado de vestir al conjunto mexicano para el All Star Game de la MLS en este 2026, encuentro que se llevará a cabo el próximo 29 de julio en Charlotte, Carolina del Norte.

“Este partido que es una gala para nosotros, buscamos a JC (Juan Carlos Elizondo) para que nuestra piel fuera Voit y con mucho orgullo y satisfacción puedo decir que nos estará vistiendo para este gran evento, este evento de gala, tanto para el partido, el evento de Skills Challenge y la ropa de viaje. Otra propiedad más que Voit confía en nosotros, confía en nuestra liga y creo que el diseño será espectacular. Ya en su momento lo anunciaremos y los invitamos a todos a seguir este gran partido, con esta gran rivalidad el 29 de julio en Charlotte, North Carolina. Ahí disputaremos este este magno evento que tenemos todos los años”, comentó.

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX dará inicio el próximo jueves 16 de julio con el duelo entre Necaxa y Atlante en el Estadio Victoria. La primera fecha del certamen coincidirá con el fin de semana en el que se llevará a cabo la final de la Copa del Mundo 2026.

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