Rafa Márquez aplaude el legado de Guillermo Ochoa antes de su homenaje con la Selección Mexicana

El técnico evitó compararlo con otros futbolistas, resaltó su trayectoria y recordó que fue importante para el Tricolor en distintos momentos

Rafael Márquez habló sobre el homenaje que Guillermo Ochoa recibirá antes del partido entre México y Chile, programado para este martes 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. El actual entrenador de la Selección Mexicana recordó la relación que mantiene con el exguardameta y destacó el lugar que ocupa dentro de la historia del Tricolor.

Márquez explicó que ha compartido con Ochoa tanto dentro como fuera de la cancha y señaló que su trayectoria debe analizarse sin comparaciones con otros futbolistas. “He convivido con Memo tanto dentro como fuera de la cancha. Es un gran ser humano, obviamente ha sido un gran profesional”, comentó el técnico. El entrenador consideró que cada futbolista construye su propio recorrido. “El tema de las comparaciones obviamente nunca me ha gustado porque todos somos únicos y todos somos diferentes”, señaló Márquez al referirse a la carrera de Ochoa.

Sobre su aportación a la Selección Mexicana, el técnico destacó los momentos en los que Ochoa tuvo participación y consideró que su trayectoria le permite ser reconocido como una figura de la historia del futbol nacional. “Para Memo, para la selección fue alguien importantísimo en momentos importantísimos. Es alguien que ha conseguido también ya seis mundiales. que es uno de los primeros“, afirmó.

Finalmente, Márquez también adelantó que tendrá un encuentro personal con el exguardameta. “Muy merecido el homenaje, me da mucho gusto por él y y seguramente mañana le daré un buen abrazo”.

El homenaje llevará por nombre “Thank You, Memo!” y se realizará antes del silbatazo inicial del encuentro frente a la selección andina. Entre las actividades contempladas se encuentran la proyección de mensajes enviados por aficionados y el encendido del pebetero olímpico del Memorial Coliseum, como referencia a las participaciones de Ochoa en Juegos Olímpicos.

Ochoa también será reconocido por su recorrido con el Tri en seis convocatorias mundialistas, desde Alemania 2006 hasta la Copa del Mundo de 2026. En el último torneo tuvo minutos frente a Chequia en el Estadio Azteca, donde ingresó en el segundo tiempo, recibió el gafete de capitán y participó en el cierre del triunfo 3-0.

El reconocimiento en Los Ángeles llegará después de que Ochoa decidiera poner fin a su carrera profesional tras el Mundial de 2026. Su presencia ante Chile será distinta a la que tuvo durante más de dos décadas con el Tricolor, ya que esta vez estará fuera de la convocatoria y acudirá para recibir el reconocimiento por su trayectoria.