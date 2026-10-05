Oficial: Arturo Reyes deja la dirección técnica de Deportivo Pereira

El estratega se va tras una goleada a manos de Cúcuta Deportivo y en medio de una grave crisis institucional.

Arturo Reyes, en un partido de Deportivo Pereira. – Vizzor Image.

La paciencia de un director técnico puede tener unos alcances difíciles de igualar. Luego de bastantes meses en los que la crisis institucional de Deportivo Pereira ha complicado el rendimiento deportivo, la etapa de Arturo Reyes como director técnico ha llegado a su fin. El estratega deja el cargo sin ser un señalado principal por los malos resultados que se vienen presentando.

Según la información oficial, se llegó a un mutuo acuerdo para acabar el vínculo. Esto quiere decir que no fue despedido, sino que su salida fue la solución que encontraron las dos partes, el entrenador y el club, vieron que era lo más adecuado para un momento tan complicado.

El cuadro Matecaña es penúltimo en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y viene de caer goleado por 4-0 en su visita a Cúcuta Deportivo por la jornada 13. Además de que las opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales son bien reducidas, el equipo estará en serio riesgo a partir del año entrante de descender a la segunda división bajo el sistema actual del promedio acumulado durante tres años.

Hace casi cuatro años, en 2022, Deportivo Pereira consiguió coronarse campeón de la Liga por primera vez en su historia y llegó a sorprender con su participación en Copa Libertadores al año siguiente. Sin embargo, presuntos malos manejos administrativos empezaron a dejar evidencia de inconformidades al interior de la plantilla, empezando con las salidas de otros estrategas.

Reyes asumió a finales de 2025 en medio de un panorama bien complejo. Varias veces, los jugadores se negaron a jugar partidos por cuenta de los retrasos reiterados en los pagos, llegando a afectar la competitividad de todo el campeonato en momentos claves. Futbolistas juveniles recibieron algunas oportunidades para foguearse, pero las goleadas han sido una constante desde entonces.

Aunque desde distintas partes se ha pedido la suspensión del reconocimiento deportivo para un club que ha infringido la legislación laboral colombiana reiteradamente, la decisión no ha llegado. La situación deportiva ya ha llegado a un punto en donde el equipo solamente ha ganado un partido de 11 disputados en este semestre.

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