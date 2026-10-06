Armando ‘Hormiga’ González sueña con jugar los Juegos Olímpicos LA28 con México e igualar el oro en Londres 2012

El delantero del Olympiacos mencionó que ya dejaron atrás la derrota ante Estados Unidos y confía en que los delanteros del Tricolor se reencontrarán con el gol

Armando González piensa en LA28 | Imago7

Armando ‘Hormiga’ González atraviesa sus primeros pasos con la Selección Mexicana con una meta que va más allá de la actual Fecha FIFA. El delantero del Olympiacos reconoció que uno de sus grandes objetivos es representar a México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, una posibilidad que cobra un significado especial mientras el Tricolor se encuentra precisamente en California para enfrentar a Chile.

El atacante explicó que su ilusión olímpica nació desde niño, cuando observó a México conquistar la medalla de oro en Londres 2012, y también se alimentó de las historias que ha escuchado de futbolistas que participaron posteriormente en Tokio. “Sí, claro, claro que me ilusiona poder jugar unos Juegos Olímpicos. Los ves en el 2012, cuando se ganó la medalla de oro, desde 2016 en Río, eh Piojo, Alexis me han comentado muchas cosas cuando fue en Tokio y es algo muy bonito que espero que me toque en mi vida, primero Dios”, declaró.

Isaías Violante comparte esa posibilidad como uno de los objetivos que podrían aparecer en su carrera, aunque por ahora prefiere mantener la atención en el presente. “Pues obviamente son sueños que uno tiene, son cosas que esperemos que se puedan dar. Creo que en lo personal ahora estoy enfocado en el presente. Sé que si sigo trabajando día a día va a haber oportunidades que se me vayan a dar, oportunidades que tal vez no se me den, pero ahora estoy enfocado en seguir concentrado y que me convoquen, me llamen y hacer las cosas bien en el club”.

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La Hormiga deja atrás la derrota ante Estados Unidos y confía en que pronto llegarán los goles de México

México llegará al encuentro frente a Chile después de caer 3-0 ante Estados Unidos, resultado que González aseguró que el plantel ya dejó atrás. “Creo que al fútbol, es lo bonito que tiene el fútbol, que te da revanchas muy rápido. Estas semanas aquí se han pasado muy rápido, porque así es la vida, rápido, entonces lo mismo hicimos nosotros, dimos la vuelta rápido. Aprendimos lo que tenemos que aprender, también tomamos las cosas buenas que hicimos en los primeros minutos y nos quedamos un poco con eso, con lo que tenemos que seguir mejorando y también tomamos lo bueno”, explicó.

Uno de los temas pendientes del equipo ha sido la contundencia. Ante los cuestionamientos sobre la presión que existe entre los delanteros, la Hormiga aseguró que los goles terminarán por aparecer como consecuencia del trabajo colectivo. “Pues no, hermano, yo te he dicho muchas veces, el gol es el resultado del trabajo y estamos trabajando muy bien, entonces es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. El gol siempre da resultado al trabajo del equipo y es cuestión de tiempo para que metamos todos muchos goles”.

González también reconoció que el grupo busca la primera victoria de esta etapa con Rafael Márquez. “Es algo que queremos, porque creo que estamos haciendo las cosas bien, como ya lo dije, pero es algo que queremos y tenemos la mente puesta en eso, en esa victoria, porque creo que lo trabajamos para ganar y no vemos otra cosa que no sea ganar. A veces no se da, no siempre se puede ganar, pero es lo que queremos, siempre ganar”.

Sobre Chile, el delantero señaló que México mantiene el mismo nivel de atención que ante cualquier adversario. “Lo mismo que pensamos de todos los rivales que nos enfrentamos, que no va a ser un partido fácil, que es un rival muy importante, de gran nombre y lo afrontamos con la misma seriedad que afrontamos cada partido. Tenemos muchas ganas de mañana salir a hacer lo que nosotros sabemos hacer y espero que sea un gran partido para todos”. Incluso recordó el 7-0 que Chile le propinó al Tri en 2016: “Yo todavía no estaba ni en mi club, en Chivas, pero es algo que sí me quedó muy marcado y espero mañana dar un poco de revancha para nosotros de eso”. Al preguntarle si entonces todavía estaba en primaria, respondió: “Sí, yo creo que sí”.

Hormiga González muestra su apoyo a Campillo, Mateo Chávez y Tala Rangel

Después de los errores individuales señalados tras el encuentro frente a Estados Unidos, González defendió a sus compañeros. Sobre Mateo Chávez, quien recibió una tarjeta roja, expresó: “Solo le dije que eso no borra todo el gran trabajo que hizo, porque a mi parecer el partido contra Perú defendió espectacular. Ese partido entró contra Estados Unidos y pasó esa mala jugada que tuvo ahí, entonces yo lo que le digo es que no quita todo lo grande que está haciendo en Holanda, que hasta gol del mes metió y todo. Lo está haciendo las cosas muy bien y una tarjeta roja no quita todo lo que ha hecho”.

El delantero también respaldó a Raúl ‘Tala’ Rangel y Diego Campillo ante los cuestionamientos derivados del partido anterior. “Aquí todos en la selección creo que somos una familia, desde el Mundial hemos hecho un grupo muy bueno, desde el Mundial que yo he estado, pero yo sé que desde antes se ha hecho un grupo muy bonito, entonces es una familia y aquí no culpamos a nadie”. González también agradeció el respaldo que ha recibido de los aficionados: “Sí, sí me ha sorprendido, porque agradezco mucho el cariño que me tiene la gente, yo solo trato de dar el máximo esfuerzo y recompensar todo el cariño que me da la gente y pues yo muy agradecido que me quieran tanto”.

Isaías Violante asegura que el equipo respalda el proceso de Rafa Márquez

Isaías Violante también tiene en mente LA28 en un futuro | Imago7

Violante coincidió en que el 3-0 ante Estados Unidos debe servir como aprendizaje. “Claramente sabemos que tenemos que trabajar, seguir haciendo lo nuestro. Sabemos que fue un resultado que, a lo mejor en lo personal y en el tema del equipo, no fue algo que realmente se vivió en el partido. Tuvimos momentos buenos y malos en el partido, como cualquier cosa, son circunstancias del partido y ahora sabemos que tenemos que mejorar, a lo mejor mantener más tiempo como arrancamos el partido y obviamente eso poco a poco se va a ir trabajando y se va a ir mejorando”.

El jugador también manifestó el respaldo del plantel a Márquez y aseguró que obtener un resultado favorable forma parte de los objetivos del grupo. “Claro, y creo que es algo que todos queremos, no solo los jóvenes. Sabemos que él también lo quiere mucho. Creo que estamos trabajando en ello, estamos enfocados en que tenemos que sacar un buen resultado. Igual, como tú dices, a lo mejor no lo vemos como una obligación, simplemente sabemos que si hacemos las cosas bien en la cancha, el resultado va a llegar y pues obviamente al menos en lo personal creo que es algo que queremos y que también queremos apoyar en eso a Rafa, que tenemos que sacar un buen resultado”.

De cara a Chile, Violante señaló que el cuerpo técnico ya trabajó sobre las características del rival. “Pues obviamente se analiza todo. Creo que tenemos sesiones de video, sabemos que es un rival complicado. Es otro equipo sudamericano que siempre meten, luchan, pegan y creo que estamos enfocados en lo nuestro también. Sabemos que el partido va a ser muy complicado, pero estamos enfocados y sabemos que si hacemos lo que Rafa nos pide, lo que el cuerpo técnico nos pide, el resultado se va a dar”. Para González y Violante, el amistoso en Los Ángeles representa otra oportunidad inmediata, mientras la Hormiga mantiene en el horizonte regresar a esa ciudad en 2028 para cumplir su sueño olímpico.