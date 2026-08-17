¿Logrará salvar al Cúcuta del descenso? Nicolás Chiesa asume la dirección técnica del equipo

Cúcuta Deportivo confirma a Nicolás Chiesa como su nuevo director técnico ante la urgencia de sumar puntos en la Liga BetPlay.

Titular del Cúcuta ante Fortaleza | Vizzor Image

Cúcuta Deportivo no la pasa muy bien que digamos en la primera división del fútbol colombiano desde que volvió a ascender. Algunos entrenadores no han logrado enderezar el rumbo del equipo y terminaron yéndose, como el ‘Rolo’ Flórez y más recientemente Richard Paéz.

Ahora llega un nuevo timonel a la escuadra ‘Motilona’, que no tiene margen de error en lo que resta de la Liga BetPlay, puesto que la institución está en zona de descenso para el año entrante. Eso se traduce en que tanto el cuerpo técnico que llega como los jugadores deben sacar la situación adelante.

Por medio de sus redes sociales, el club del Norte de Santander confirmó la llegada de Nicolás Chiesa al banquillo. Él es un timonel de origen argentino de 46 años. Viene de ser asistente técnico de la Selección de Ecuador, lo que quiere decir que estuvo hace unas semanas en el Mundial 2026.

Por otra parte, Chiesa tiene experiencia en otros equipos también en ese mismo rol de AT. En Independiente agarró rodaje en esa posición y en Boca Juniors fue jefe de scouting. Con Floriana, la única vez que fue técnico en propiedad, ganó el título de la Super Copa de Malta.

¿Cómo está el Cúcuta en el descenso?

En estos momentos el elenco ‘Motilón’ ocupa el puesto 20 en esa tabla con el peor promedio que es de 0,77. Recordemos que esta estadística se maneja al contrario, es decir, el último es digamos que el primero y junto al segundo (el 19), serían los elencos que descienden en diciembre.

Jaguares es el otro conjunto que en estos momentos está en zona de peligro con 0,82 de promedio. Boyacá Chicó e inclusive Internacional de Bogotá si no se pone las pilas puede entrar en esa franja rodal. El tema es que el Cúcuta no puede ceder más y Nicolás debe encontrar la forma de hacer que el equipo empiece a sumar de a tres.

Solo el tiempo dirá si el timonel consigue salvar al conjunto santandereano de regresar a la segunda división del fútbol colombiano. El primer reto que tendrá Chiesa será este miércoles contra Internacional de Bogotá en el General Santander, partido correspondiente a la fecha 2 de la Liga BetPlay, que estaba pendiente.

Le puede interesar