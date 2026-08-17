¿Qué le pasó a Mourinho? El técnico del Real Madrid aparece con un ojo morado

Mourinho terminó invicto la pretemporada con el Real Madrid, sin embargo sus resultados quedaron en segundo plano tras el partido con el Schalke 04

El ojo morado de José Mourinho | Reuters

El Real Madrid cerró su pretemporada con una victoria por 0-3 sobre el Schalke 04 en la Veltins-Arena de Gelsenkirchen, pero el marcador de este fin de semana quedó en segundo plano ante la imagen de José Mourinho con el ojo derecho morado. La aparición del técnico portugués en el banquillo llamó la atención de los aficionados merengues durante el último compromiso de preparación rumbo a la campaña 2026/27.

Las imágenes de Mourinho tardaron varias horas en convertirse en tema de conversación en redes sociales y este lunes 17 de agosto surgieron distintas especulaciones sobre el origen del golpe. Algunas versiones sin confirmar incluso relacionaron el aspecto del entrenador con su relación con el vestuario durante el inicio de su segunda etapa al frente del conjunto blanco.

Sin embargo, la explicación sería mucho más sencilla. De acuerdo con información de Mundo Deportivo, fuentes del Real Madrid señalaron que Mourinho supuestamente recibió un pelotazo durante un entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas el pasado fin de semana, antes del viaje de la plantilla a Alemania para disputar el último partido de la pretemporada.

El balón habría impactado los lentes de sol que utilizaba el técnico para protegerse de la luz. El golpe explicaría la forma del moretón en el ojo derecho y, según las mismas fuentes, se trató de un accidente sin relación con algún conflicto dentro del vestuario. A pesar de ello, la imagen dio pie a especulaciones y teorías entre los fanáticos.

El Real Madrid diseñó una pretemporada sin partidos en Estados Unidos con el objetivo de evitar un viaje trasatlántico y concentrar el trabajo en Valdebebas. La directiva apostó por una breve gira europea, con desplazamientos a países cercanos a España y mayor tiempo para que Mourinho trabajara con su plantilla en la Ciudad Deportiva.

El conjunto merengue terminó invicto su preparación para la nueva campaña, con cinco victorias y un empate en seis partidos bajo las órdenes del portugués. El equipo marcó 13 goles y dejó buenas sensaciones por su propuesta vertical y contundente, además de cerrar esta etapa sin reportes de lesiones dentro de la plantilla.

Con la pretemporada en el pasado, el Real Madrid ya tiene la mira puesta en su debut oficial ante el Espanyol el próximo sábado 22 de agosto, en el inicio de una nueva temporada de LaLiga. Mourinho afrontará así su segunda etapa en el banquillo blanco con el reto de liderar una reconstrucción y ampliar su legado en el club, esta vez con la exigencia de volver a colocar títulos en las vitrinas del Santiago Bernabéu.

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