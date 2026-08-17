Sergio Busquets inicia su carrera en los banquillos; llega al Barça Atletic como nuevo asistente técnico

El histórico mediocampista inicia su camino como entrenador junto a Juliano Belletti mientras completa su curso de técnico

Busquets regresa al equipo que lo convirtió en leyenda | @FCBarcelonaB

Sergio Busquets está listo para iniciar una nueva etapa en su carrera. El legendario futbolista del Barcelona y la selección española fue presentado como nuevo asistente técnico de Juliano Belletti en el Barça Atletic, mientras realiza su curso de entrenador.

En verano de 2023, el legendario jugador salió del Barcelona rumbo al Inter Miami tras 15 años como jugador del primer equipo. Con la camiseta blaugrana, disputó 722 partidos, anotó 18 goles, dio 46 asistencias y se consolidó como uno de los centrocampistas más influyentes de todos los tiempos.

Su palmarés refleja su estatus de leyenda. Con el Barça ganó tres Champions League, nueve Ligas, tres Supercopas de la UEFA, siete Supercopas de España, tres Mundiales de Clubes y siete Copas del Rey. Además, fue pieza fundamental de la selección española campeona del mundo en 2010 y de Europa en 2012.

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Ese éxito lo trasladó a Miami, donde levantó una Leagues Cup, un Supporters’ Shield y una MLS Cup antes de anunciar su retiro. El juego de Busquets se caracterizó por un entendimiento excepcional del ritmo y los espacios, además de su capacidad para dar salida al equipo, recuperar el balón y anticiparse a las jugadas. Ahora buscará trasladar ese conocimiento a la siguiente generación de canteranos blaugranas.

Sergio Busquets s’incorpora al Barça Atlètic com a tècnic assistent



La llegenda blaugrana torna al Club i s’integra en l’equip de treball de Juliano Belletti mentre realitza el curs d’entrenador



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Busquets se une al Barça Atletic junto a otra leyenda del club. Aunque nunca compartieron el terreno de juego, Juliano Belletti será quien lo acompañe en sus primeros pasos en los banquillos. El brasileño conquistó una Champions League y dos Ligas con la camiseta blaugrana y ahora es el encargado del proyecto del filial, un equipo que históricamente ha nutrido al primer equipo de sus grandes figuras.

Busquets es precisamente un reflejo de ese camino, después de haber vestido la camiseta del Barça B antes de llegar al primer equipo. Ahora busca volver a utilizar el filial como una rampa hacia la élite, pero esta vez como entrenador. Por el banquillo del Barça Atletic han pasado nombres como Rafa Márquez, actual entrenador de la selección mexicana; Luis Enrique, bicampeón de Europa con el PSG; Tito Vilanova y, por supuesto, Pep Guardiola, uno de los técnicos más exitosos de la historia.

Esta temporada, el Barcelona jugará en el Grupo 2 de la Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español. En su plantilla, trabajará con algunas de las grandes promesas del club, con nombres destacados como Ebrima Tunkara, Juan Hernández, Hamza Abdelkarim y Shane Kluivert, futbolistas que buscan dar el salto que él mismo consiguió en su camino hacia el primer equipo.

Su primer partido será ante el Náxara CD, en el inicio de una temporada en la que el Barça Atletic buscará pelear por el ascenso. Para Busquets será también el comienzo de una nueva carrera dentro del fútbol, ahora desde el banquillo y en el mismo club en el que construyó gran parte de su historia.

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