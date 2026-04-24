Lucas Monzón genera dudas en la defensa del Junior: renovación está en veremos

El equipo barranquillero empieza a analizar las posibles salidas y renovaciones y el zaguero no entraría en los planes para el otro semestre.

Lucas Monzón y Jermein Peña del Junior | Vizzor Image

La prioridad del Junior de Barranquilla en estos momentos es la Liga BetPlay Dimayor y la Copa Libertadores, los dos torneos que está afrontando en este inicio de año. Más allá de eso, el equipo de la costa empieza a visualizar desde ya su nómina para el semestre entrante y un jugador de la zona defensiva podría salir.

Ahora en junio algunos futbolistas del plantel profesional masculino finalizan contrato y las directivas y cuerpo técnico empiezan a analizar si vale la pena renovarlos. Por ejemplo, en ese mes Yeison Suárez y Lucas Monzón terminan vínculo, este último es uruguayo y ocupa un cupo extranjero en la actualidad.

Monzón fichó con el Junior a mediados del 2025 y llegó bajo préstamo de Racing de Montevideo, equipo al cual pertenece el zaguero. En la negociación se estableció una opción de compra por el jugador, la cual el ‘Rojiblanco’ tiene la potestad de ejecutarla o no.

Al parecer el ‘Tiburón’ no está muy convencido que digamos de seguir contando con Lucas, lo que quiere decir que no se le ofrecería un nuevo contrato ni tampoco se efectuaría esa compra, revelaron en el programa El Bordillo.

❌ • “A HOY, Junior no planea ejercer opción de compra por Lucas Monzón. Piensan que no ha marcado diferencia”@ElBordillo https://t.co/7763Lau8yf — SoloJunior (@SOLO_JUNIOR) April 22, 2026

El tema pasa más por el nivel que ha mostrado el defensor desde su llegada al Junior, el cual al día de hoy no convence para mantenerlo. Si bien no se sabe con exactitud el precio que tiene Racing por él, tomando como referencia al portal Trasnfermarkt, su valor en el mercado es de 550.000 euros.

Los números de Monzón

Desde su llegada al equipo de la ciudad de Barranquilla, el defensor ha jugado 23 partidos y suma 1.572 minutos dentro del campo. Por otra parte, en la actual temporada Alfredo Arias lo ha puesto en 14 encuentros, esto contando la Liga BetPlay, la final de la Superliga y lo que va de la Copa Libertadores.

Por una lesión en el hombro se perdió cuatro compromisos del rentado local y la vuelta de la Superliga, además de que la tendencia es que pasó de ser titular a suplente. Inclusive contra Águilas Doradas y Llaneros, los dos últimos juegos del Junior por la Liga, no sumó minutos porque en uno fue suplente y en el otro no entró a los convocados.

De momento queda esperar si esta decisión se mantendrá en firme de aquí a que llegue el mes de junio, algo que podría cambiar siempre y cuando el zaguero empiece a mostrar un mejor nivel en entrenamientos y partidos.

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