Sorpresas en la primera lista de la era Batista en Costa Rica

El entrenador no convocó a ningún jugador de Alajuelense.

Los convocados de Batista en Costa Rica. (Fedefut)

Luego de la dolorosa eliminación de Costa Rica del Mundial 2026, la dirigencia resolvió finalizar el vínculo con Miguel Herrera. Fueron meses duros para la familia del fútbol del país, ya que fue testigo de una de las eliminaciones más absurdas de su historia, por lo que ante ese escenario fue que se tomó la determinación de contratar para comandar los hilos a Fernando Batista, quien llegaba tras dirigir a Venezuela.

El caso fue que este viernes 13 de marzo, y con motivo de los juegos amistosos que tiene Costa Rica por delante, el flamante entrenador brindó la primera lista para el microciclo que llevará adelante entre los días 16 y 18 de marzo. La espectativa pasaba por conocer qué jugadores nuevos iría a citar, aunque como era de esperarse no convocó a ningún jugador de Alajuelense.

Sucede que los ‘manudos’ están en un momento cumbre del año. Estarán jugando el próximo 17 de marzo como locales frente a Los Angeles FC, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, y por ende el director técnico decidió no citar a ninguno de los habituales convocados para que puedan estar al 100% con su equipo.

Respecto de las novedades, Abraham Madriz como Jorkaeff Azofeifa, de gran nivel en el equipo de Saprissa recibieron su primera convocatoria, así como Gerald Taylor. En tanto, en cuanto a las sorpresas,

Además, recibieron su primer llamado para La Sele tanto Abraham Madriz como Jorkaeff Azofeifa, de gran nivel en el equipo morado. También está entre los citados Gerald Taylor. En tanto, la gran sorpresa fue Berny Rojas, portero que está a préstamo en Inter San Carlos en la segunda división del fútbol local y que su ficha pertenece al Saprissa.

Arqueros: Abraham Madriz (Saprissa), Christopher Moya (Cartaginés), Berny Rojas (Inter San Carlos).

Defensores: Gerald Taylor (Saprissa), Shawn Johnson (Municipal Liberia), Haxzel Quirós (Herediano), Fernán Faerron (Cartaginés), Pablo Arboine (Saprissa), Yeison Molina, (Municipal Liberia), Farbod Samadian (Puntarenas FC), Darryl Araya (Herediano), Jorkaeff Azofeifa (Saprissa), Luis José Hernández (Pérez Zeledón).

Mediocampistas: Jefferson Brenes (Saprissa), Aarón Murillo (Herediano), Douglas López (Cartaginés), Joshua Díaz (San Carlos), Cristopher Núñez (Cartaginés)

Delanteros: Andrey Soto (Pérez Zeledón), Luis Díaz (Sporting), Randall Leal (Herediano), Luis Ronaldo Araya (Herediano), Randy Ramírez (Municipal Liberia), Jurguens Montenegro (Herediano), Orlando Sinclair (Saprissa), Doryan Rodríguez (Puntarenas FC)

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