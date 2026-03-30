Partido entre Llaneros y Once Caldas, suspendido por tormenta eléctrica en Villavicencio

Una complicada situación climática puso en riesgo la integridad de los jugadores por los rayos e inundó el campo.

Imagen de referencia de una cancha inundada. – Vizzor Image.

La emoción del fútbol se vio obligada a parar este domingo en Villavicencio. Una fuerte tormenta eléctrica llevó a la suspensión del partido entre Llaneros y Once Caldas, correspondiente a la jornada 14 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. La torrencial lluvia y los rayos que iluminaron el Estadio Bello Horizonte resultaban en un riesgos latente para todas las personas.

Aunque el encuentro arrancó a las 8:30 p.m., hora en la que estaba programado desde un inicio, la situación climática ya llevaba a la preocupación desde los actos de protocolo. El pitazo inicial sonó y, casi de inmediato, se empezaron a escuchar los estruendos de las descargas eléctricas que amenazaban con la detención del espectáculo.

Un par de minutos bastaron para que Hernán Darío Herrera, director técnico del cuadro visitante, se quejara con el cuerpo arbitral. No obstante, el colegiado Wílmar Montaño hizo caso omiso a las peticiones del estratega y dio continuidad a la acción en el campo. De parte del equipo local no parecía haber oposición a que se jugara.

El poco tiempo que se alcanzó a disputar el encuentro alcanzó para que Once Caldas se fuera adelante en el marcador. Una gran jugada a punta de habilidad de Luis Sánchez le valió para entrar al área y enviar un pase exacto para que Jefry Zapata venciera al portero Miguel Ortega cuando recién transcurrían siete minutos.

Un rayo que cayó muy cerca del escenario deportivo fue la alerta definitiva para que el juez central detuviera el partido y ordenara a todas las personas ir a la zona de los vestuarios. El tiempo oficial en que quedó suspendido fue al minuto 11, mientras que se esperaba por novedades por parte del cuerpo arbitral o de Dimayor.

El problema se volvió mayúsculo, pues, mientras la expectativa crecía, la intensidad de la lluvia iba al mismo ritmo. Hay que aclarar que el campo lucía en perfectas condiciones, pero la gran cantidad de agua empezó a armar pozos que ya hacían prever otra complicación que, muy probablemente, no dejaría acabar el partido este domingo. Se sigue esperando por información oficial.

Comunicado oficial: ¿cuándo se juega el partido?

Luego de una hora y 50 minutos, se anunció de manera oficial por parte de Dimayor lo siguiente:

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar que el partido entre Llaneros FC vs. Once Caldas DAF, correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026, ha sido aplazado debido al mal clima en la ciudad de Villavicencio. Desde el IDEAM informan la imposibilidad de continuar con el juego ya que la tormenta eléctrica podría continuar hasta las horas de la madrugada.

Asimismo, se comunica que el encuentro se jugará este lunes 29 de marzo, a las 10:00 a.m.

La decisión se adopta debido a las condiciones climáticas adversas, ocasionadas por las fuertes lluvias, las cuales no permitieron garantizar el normal desarrollo del compromiso.

Agradecemos la comprensión y colaboración de ambos equipos frente de la difícil situación que no depende directamente de la institución”.

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