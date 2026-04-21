Poda en Independiente Medellín: sale Alejandro Restrepo y todo su cuerpo técnico

El proceso de Restrepo culminó y el ‘Poderoso de la Montaña’ anunció quién quedará a cargo del equipo tras su salida.

Alejandro Restrepo en el Atanasio Girardot | Vizzor Image

La historia entre Deportivo Independiente Medellín y Alejandro Restrepo llegó a su fin, así lo informó el propio club mediante un comunicado oficial reciente.

El proceso del técnico paisa venía con serias dudas desde el año pasado, esto por las dos finales que perdió el DIM por Liga y Copa BetPlay, una ante Independiente Santa Fe y la otra contra Atlético Nacional.

A eso se suma que la hinchada también venía pidiendo su salida y que las cosas tampoco marchan muy bien que digamos en el presente año, ni en el rentado local ni tampoco en Copa Libertadores.

¿Quién va a ser el reemplazo de Alejandro Restrepo en Independiente Medellín?

Teniendo como referencia el comunicado del cuadro paisa, Sebastián Botero será el entrenador encargado del primer equipo. Junto a él estarán Francisco Nájera como asistente técnico y Santiago Gómez como preparador físico.

Aparte de Restrepo, del banquillo también sale todo su cuerpo técnico, que estaba conformado por Giuliano Tiberti, Walter Rivera, Andrés Felipe Correa y Jhan Cárdenas.

Si bien esto no es una noticia que cause mucha sorpresa, sí causa curiosidad que el Medellín había renovado al entrenador en diciembre del 2025 por dos años más. Esa decisión se tomó antes de encarar la final de Copa BetPlay ante Nacional.

Por ahora queda esperar que las directivas informen al estratega que va a quedar en propiedad para suplir a Restrepo, quien dirigió al conjunto antioqueño por 110 partidos.

[🔴🔵] Agradecemos al profesor Alejandro Restrepo y a su cuerpo técnico por su profesionalismo, compromiso y dedicación durante más de 20 meses al frente del equipo.



Durante este proceso disputamos finales, alcanzamos un récord de 92 puntos en 2025 y logramos clasificar a… pic.twitter.com/J74m56r2LX — DIM (@DIM_Oficial) April 21, 2026

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