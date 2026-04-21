Europa vuelve a seducir a Carlos Andrés Gómez

El gran rendimiento del extremo colombiano lo está reafirmando con goles. Viene de anotarle a Sao Paulo por el Brasileirao.

Carlos Andrés Gómez, en el radar / Joisel Amaral / AGIF via AFP.

Carlos Andrés Gómez se ha convertido en pieza clave de Vasco da Gama. A pesar de lo que dijo hace un par de semanas Renato Gaúcho sobre los futbolistas colombianos, el chocoano le ha dado muestras que puede estar equivocado en sus afirmaciones, ya que se consolida cada vez más en los objetivos del equipo de Río de Janeiro.

El pasado sábado 18 de abril recibieron a Sao Paulo, en el marco de la jornada 12 del Brasileirao Serie A 2026. Como ya es costumbre el extremo fue titular en el cuadro local. Pero no solamente eso, ya que ‘Tinito’ fue la figura del compromiso y anotó el gol que le dio la victoria a Vasco sobre el equipo ‘Tricolor’.

Para los medios locales, periodistas y las plataformas de estadística Carlos Andrés Gómez fue el mejor jugador del compromiso. Para FlashScore tuvo una calificación de 8.8, siendo el futbolista mejor valorizado de toda la contienda disputada en el Estadio Sao Januário.

Precisamente sobre la gran presentación del extremo ‘cafetero’, días después se ha podido conocer que en las tribunas del escenario deportivo, se encontraban ojeadores de la Bundesliga, más precisamente del Bayer Leverkusen, y de la Ligue 1, sin conocer específicamente qué equipo sería. Algo que ‘cayó de perlas’ después de brillar ante Sao paulo.

En la temporada 2025/26 el jugador con pasado en Millonarios, completa 21 partidos, 3 goles, 2 asistencias y 1.697 minutos. Cabe mencionar que Vasco Da Gama desembolsó a inicios del 2026, 4.5 millones de euros al Rennes por el 60% de los derechos deportivos del futbolista colombiano y firmó contrato hasta junio del 2031.

Carlos Andrés Gómez también se encuentra entre los perfilados y en la puja por un cupo al Mundial del 2026. Recientemente hizo parte de la convocatoria de la Selección Colombia para la doble fecha de amistosos FIFA, ante Croacia jugó 20 minutos y contra Francia 45′, dejando buenas sensaciones.

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