Martín Varini: “Hasta que las matemáticas nos den, vamos a dar la vida por cada punto”

El técnico destacó que el semestre ha estado marcado por cambios dentro del plantel, lo que complica aspirar a una suma de puntos que garantice la clasificación.

El Necaxa encara la recta final del Clausura 2026 con la presión de no depender de sí mismo, pero con la intención de competir hasta el último momento. Así lo dejó claro su técnico, Martín Varini, quien habló en Claro Sports en W Radio sobre el presente del equipo y el cierre del torneo, en el que aún mantienen aspiraciones matemáticas de clasificar.

El entrenador fue directo al abordar el escenario que enfrentan los Rayos. “Afrontarlas con mucha responsabilidad, con mucha ilusión hasta que las matemáticas nos den vamos a dejar la vida por cada punto”, señaló, dejando claro que el equipo no bajará los brazos pese a la dificultad del panorama.

Varini también reconoció que el objetivo es claro dentro del formato actual. “O entrás a liguilla o quedas afuera”, explicó, al tiempo que admitió que no alcanzar la fase final generaría una sensación de no haber cumplido. Sin embargo, contextualizó el momento del equipo dentro de un proceso en construcción.

El estratega apuntó que la competencia en la Liga MX es especialmente exigente para equipos fuera del grupo tradicional de protagonistas. Señaló que hay varios clubes peleando por pocos lugares, en una liga donde el peso económico y la estructura marcan diferencias importantes.

En ese sentido, destacó que el semestre ha estado marcado por cambios dentro del plantel, lo que complica aspirar a una suma de puntos que garantice la clasificación. A pesar de ello, reiteró que el equipo seguirá luchando hasta el final y, en caso de no lograr el objetivo, se prepararán para el siguiente torneo.

Sobre el próximo rival, Chivas, Varini no ocultó el respeto por el líder del campeonato. Reconoció que atraviesa un gran momento y cuenta con una base sólida, pero dejó claro que su equipo competirá. “Nosotros vemos cada partido como una posibilidad de llevarnos tres puntos”, afirmó.

El técnico puso como ejemplo el reciente duelo ante Tigres, donde el equipo mostró una actitud competitiva ante un rival de peso. Esa mentalidad será clave para enfrentar a Guadalajara, en un partido que puede marcar el destino del Necaxa en el torneo.

En otro punto de la entrevista, Varini defendió el formato de competencia en la Liga MX, especialmente el sistema de Play In. Consideró que ampliar las oportunidades para más equipos es positivo en una liga donde existen diferencias marcadas en presupuesto y plantel.

“Que hayan cuatro lugares más para competir es algo muy positivo”, explicó, al señalar que esto permite a clubes como Necaxa mantenerse en la pelea por la fase final, incluso en contextos complejos.

Finalmente, el entrenador de 34 años habló sobre su crecimiento profesional en el fútbol mexicano. Destacó su paso por Juárez como una etapa de aprendizaje y señaló que dirigir a Necaxa representa un paso adelante en su carrera, con el objetivo de consolidar al club de manera sostenida dentro de la Liguilla en los próximos torneos.

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