Posibles alineaciones de Águilas Doradas vs Deportivo Pereira por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden enterarse de toda la antesala para el juego entre Águilas Doradas y Deportivo Pereira.

Águilas Doradas vs Deportivo Pereira, previa | Claro Sports

Se abre el telón de la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Águilas Doradas recibe en su casa el Estadio Cincuentenario de Medellín al Deportivo Pereira. Dos equipos que viven realidades diferentes y buscan ser revelación del Fútbol Profesional Colombiano.

Posible alineación de Águilas Doradas para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formará Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera, Jhon Ontaneda, Jhon Meléndez, Javier Mena, Nicolás Lara, Frank Lozano, Andrés Ricaurte, Eduar Arizalas, Juan Ávalo y Ricardo Márquez. DT: Flavio Robatto.

Posible alineación confirmada del Deportivo Pereira para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formará Pereira: Juan Miguel Betancourth; Walmer Pacheco, Santiago Aguilar, Danielo Ortiz, Fabio Delgado; Ederson Moreno, Nicolás Rengifo, Jordy Monroy; Yuber Quiñones, Sebastián Urrea y Jhon Largacha. D.T.: Arturo Reyes.

¿Cómo y dónde ver a Águilas Doradas vs Deportivo Pereira por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 11, tendrá su pitazo inicial este viernes las 4:00 p.m. (hora COL) en el Estadio Cincuentenario de Medellín. Win Sports TV transmitirá el compromiso, así como Win Play vía streaming. De igual modo, Claro Sports le llevará los detalles minuto a minuto del cotejo.

Últimos partidos de Águilas Doradas

13.09.2026 | Atlético Nacional 2-0 Águilas Doradas | Fecha 10.

06.09.2026 | Inter Bogotá 2-2 Águilas Doradas | Fecha 9.

30.08.2026 | Águilas Doradas 2-2 Boyacá Chicó | Fecha 8.

22.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Millonarios | Fecha 6.

19.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Llaneros | Fecha 4.

Últimos partidos del Deportivo Pereira

13.09.2026 | Deportivo Pereira 1-3 Atlético Bucaramanga | Fecha 10.

09.09.2026 | América de Cali 4-1 Deportivo Pereira | Copa BetPlay (octavos de final).

03.09.2026 | Deportivo Pereira 0-3 Independiente Medellín | Fecha 7.

31.08.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Deportivo Pereira | Fecha 8.

21.08.2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pereira | Fecha 6.

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