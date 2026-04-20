Once Caldas vs Internacional de Bogotá, en vivo Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Once Caldas e Internacional de Bogotá por la fecha 17 del FPC.

Once Caldas vs Internacional de Bogotá, en vivo | Claro Sports

Poco a poco se va diluyendo la decimoséptima jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Once Caldas recibe en su casa, el Estadio Palogrande de Manizales, a Internacional de Bogotá. Dos equipos que necesitan tres puntos para poner un pie en las finales del Fútbol Profesional Colombiano.

Resultado al momento: Once Caldas – Internacional de Bogotá | Jornada 17 Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Horario del partido Once Caldas vs Internacional de Bogotá, hoy 20 de abril

El partido válido por la antepenúltima jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I que se llevará a cabo en Manizales dará inicio a partir de las 6:20 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 5:20 de la tarde.

Alineaciones del Once Caldas vs Internacional de Bogotá para la Fecha 17, al momento

Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Jáider Riquett, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Robert Mejía; Jefry Zapata, Jader Quiñónes, Luis Sánchez, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. D.T.: Hernán Darío Herrera .

Joan Parra; Juan David Cuesta, Jáider Riquett, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Robert Mejía; Jefry Zapata, Jader Quiñónes, Luis Sánchez, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. . Inter de Bogotá: Wuilker Farínez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones; Facundo Boné, Dereck Moncada, Kevin Parra y Fabricio Sanguinetti. D.T.: Ricardo Valiño.

¿Quién transmite en vivo el Once Caldas vs Internacional de Bogotá y dónde mirar en TV y streaming?

El juego entre manizalitas y bogotanos por la decimoséptima fecha del Fútbol Profesional Colombiano se podrá sintonizar por la pantalla de Win Sports TV y Win + Fútbol. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del partido. Así mismo, en Claro Sports, les brindaremos un completo minuto a minuto.

Antecedentes del Once Caldas vs Internacional de Bogotá, y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay

06.10.2025 | Inter de Bogotá 0-0 Once Caldas.

16.04.2025 | Once Caldas 3-0 Inter de Bogotá.

03.08.2024 | Inter de Bogotá 1-1 Once Caldas.

31.05.2024 | Inter de Bogotá 1-2 Once Caldas.

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