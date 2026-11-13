Posibles alineaciones del Deportivo Cali vs Deportes Tolima por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El Azucarero pasa a depender de sí mismo en la lucha por ventaja deportiva, mientras que los Pijaos se juegan la clasificación.

Deportivo Cali vs Tolima: posibles nóminas | Claro Sports

Las emociones se trasladan al Palmaseca. El Deportivo Cali, parcialmente segundo en la tabla de posiciones, depende de sí mismo para asegurar el “punto invisible” y medirse ante el Deportes Tolima en la fecha 19. Los Azucareros llegan sin tanta presión, mientras que el Pijao sí llega con urgencia de victoria.

El Cali se vio favorecido por el fallo del TAS contra América en el caso de Yhormar Hurtado, dado que escaló a la segunda posición. Su rival, el Tolima, viene de dos triunfos al hilo y la necesidad de victoria, además de que Millonarios u Once Caldas tropiecen en sus respectivos juegos. Esto debe saber rumbo al juego del sábado 14 de noviembre a las 3:30 p.m. (hora COL).

Posible alineación del Deportivo Cali para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Léyser Chaverra, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Daniel Giraldo, Gustavo Cuéllar; Emanuel Reynoso, Johan Martínez, Alexis Castillo Manyoma y Juan Ignacio Dinenno. DT: Rafael Dudamel.

Posible alineación del Deportes Tolima para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Tolima: Miguel Ortega; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Juan José Mera, Junior Hernández; Bryan Rovira, Homer Martínez; Kelvin Flórez, Ever Valencia, Jorge Hurtado y Adrián Parra. DT: Luis Fernando Suárez.

¿Cómo y dónde ver al Deportivo Cali vs Deportes Tolima por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 19, se podrá ver en las plataformas digitales de Win Sports (YouTube, sitio web y Win Play). Está pendiente por definir cuál será la frecuencia en los cableoperadores nacionales. De igual modo, a través de Claro Sports podrá enterarse de todos los detalles de la última fecha y el sorteo de cuadrangulares.

Últimos cinco partidos del Deportivo Cali

07.11.2026 | América de Cali 0-0 Deportivo Cali | Fecha 18.

01.11.2026 | Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 17.

25.10.2026 | Fortaleza 1-1 Deportivo Cali | Fecha 16.

21.10.2026 | Llaneros 0-3 Deportivo Cali | Fecha 9.

18.10.2026 | Deportivo Cali 0-0 Junior | Fecha 15.

Últimos cinco partidos del Deportes Tolima

08.11.2026 | Deportes Tolima 2-1 Millonarios | Fecha 18.

03.11.2026 | Deportivo Pereira 1-3 Deportes Tolima | Fecha 17.

25.10.2026 | Deportes Tolima 0-1 Deportivo Pasto | Fecha 16.

18.10.2026 | Águilas Doradas 2-1 Deportes Tolima | Fecha 15.

11.10.2026 | Jaguares de Córdoba 3-2 Deportes Tolima | Fecha 14.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Carlos Ortega (Bolívar).

Carlos Ortega (Bolívar). Asistente 1: Alexander Guzmán (Norte de Santander).

Alexander Guzmán (Norte de Santander). Asistente 2: Víctor Wilches (Bogotá).

Víctor Wilches (Bogotá). Cuarto árbitro: Julián Muñoz (Valle).

Julián Muñoz (Valle). VAR: Nicolás Gallo (Caldas).

Nicolás Gallo (Caldas). AVAR: Juan David Gutiérrez (Meta).

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