¿Zendejas se queda sin Mundial? Entre el ‘olvido’ de Pochettino y el respaldo total de Jardine

El futbolista atraviesa un buen momento con el América, pero la selección de Estados Unidos no lo llama para los amistosos ante Bélgica y Portugal

Zendejas vive un momento de incertidumbre. | Imago 7

Alejandro Zendejas se convierte en el centro de atención previo a la vuelta de octavos de final de la Concachampions. Mientras André Jardine lo califica como uno de los mejores de la liga, el atacante asimila su ausencia en la convocatoria de Estados Unidos para los partidos amistosos ante Bélgica y Portugal, rumbo al Mundial 2026, en medio de una racha de tres victorias consecutivas para las Águilas.

El Club América llega a la cita definitiva de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 con una mezcla de sensaciones: la confianza de un equipo que ha recuperado la memoria ganadora y la gestión emocional de una de sus figuras, Alejandro Zendejas.

El ‘mazazo’ de la selección y el escudo de Jardine

El tema principal en Coapa ha sido la reciente lista de Mauricio Pochettino para la selección de Estados Unidos (USMNT). A pesar de estar firmando una temporada de gran productividad, Zendejas fue excluido de los encuentros de preparación del equipo de las barras y las estrellas. André Jardine no ocultó que el jugador se encuentra “frustrado”, pero aprovechó para lanzar un mensaje contundente de apoyo.

“Lo considero entre los mejores tres futbolistas de la liga”, afirmó el estratega brasileño, quien confía en que Zendejas canalizará esa decepción para ser decisivo ante Philadelphia Union. Para el técnico, el extremo sigue teniendo amplias posibilidades de estar en el Mundial 2026 si mantiene el nivel mostrado en este cierre de semestre.

Inercia Ganadora: Tres triunfos que ilusionan

El América encara el duelo internacional en su mejor momento de forma del año, acumulando tres victorias consecutivas que han devuelto la calma a la afición:

1. Victoria 2-1 ante Querétaro: Un duelo donde el equipo mostró resiliencia para sumar de a tres en la Liga MX.

2. Victoria 1-0 ante Philadelphia Union: El golpe de autoridad en el Subaru Park con gol de Raphael Veiga que tiene a las Águilas con ventaja en la serie.

3. Victoria 2-0 ante Mazatlán: El triunfo más reciente que confirma la solidez defensiva y el buen funcionamiento de los refuerzos.

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