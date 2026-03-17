Millonarios y Atlético Nacional, segundo capítulo de una rivalidad con alto voltaje

Después del juego crucial que ganó el ‘Embajador’ por Copa Sudamericana, ambos se vuelven a ver las caras en el campeonato doméstico.

Nacional vs Millonarios | Vizzor

Atrás queda la página en el Atanasio Girardot el pasado 4 de marzo. Tan solo dos semanas luego del ‘mazazo’ en Copa Sudamericana, Millonarios y Atlético Nacional se citan por la fecha 12 de la Liga BetPlay este martes a las 8:30 de la noche (hora COL). Se espera un Campín a reventar, en un duelo que muchos titularían como “revancha” para el club antioqueño, pero realmente se trata de un capítulo aparte.

Duelo que no marca realidades tan opuestas. Luego de una seguidilla de clásicos en el Atanasio Girardot, donde el ‘Embajador’ ha dado golpes de opinión, el reencuentro en Bogotá deja clara la necesidad de ambos por ganar. Los ‘Embajadores’ cedieron terreno tras su última derrota, por lo que hipotecan posibilidades de llegar a la selecta lista de los ocho. Del otro lado, el ‘Verdolaga’ llega obligado a afianzarse en la cima de la tabla de posiciones, pese a que su fútbol no gusta y la hinchada sigue dolida por ese desliz en Sudamericana.

Millonarios, sin ‘Macka’ y envuelto en polémicas

Su última presentación dejó mucha tela por cortar. La escuadra dirigida por Fabián Bustos perdió 2-1 ante Boyacá Chicó en un duelo muy caliente. La noticia que realmente preocupa, de cara al clásico, será la no presencia de David Mackalister Silva, el capitán, quien salió expulsado por recriminarle al árbitro en una acción puntual. Tampoco estaría en plenitud de condiciones Radamel Falcao García, pues se repone de una lesión.

Ese no fue el único inconveniente. Desde el ‘Ajedrezado’ reportan que el portero Diego Novoa habría agredido al delantero Jacobo Pimentel, llegando al punto de emprender acciones legales en su contra. A falta del dictamen oficial de la Dimayor, los capitalinos llegan con polémica entre manos, aunque la versión del club es otra totalmente distinta.

Atlético Nacional llega al Campín con bajas

Nacional, desde los resultados, no tiene mucho problema en la Liga. Hay una dificultad: el juego no gusta mucho, o por lo menos la hinchada sigue reprobando el proyecto de Diego Arias en el timón verde. Tampoco fue fácil digerir su relegación muy temprana, a manos de uno de sus eternos rivales, en primera fase de Sudamericana. Diego Arias pende de un hilo para ellos.

De todas maneras, el cuadro antioqueño espera cortar la racha de dos años y medio sin ganar en El Campín. Tiene novedades en convocatoria, en especial ausencias, como la de David Ospina, Juan Manuel Zapata y el ‘Chicho’ Arango. Tres jugadores que, en condiciones normales, son titulares indiscutidos en la plantilla.

A fin de cuentas, juego más que pesado que encabeza las acciones de la fecha 12. El quindiano Jhon Ospina tendrá el silbato y la dirección disciplinaria del partido, mientras que Ricardo García estará en el VAR. Alta expectativa por un duelo que siempre acapara miradas en el fútbol colombiano.

Los últimos duelos entre Millonarios y Nacional en El Campín

05.06.2025 | Millonarios 0-0 Atlético Nacional | Liga BetPlay 2025-I (cuadrangulares).

13.04.2026 | Millonarios 0-0 Atlético Nacional | Liga BetPlay 2025-I.

29.11.2024 | Millonarios 2-1 Atlético Nacional | Liga BetPlay 2024-II (cuadrangulares).

06.12.2023 | Millonarios 0-1 Atlético Nacional | Liga BetPlay 2023-II (cuadrangulares).

15.11.2023 | Millonarios 1-1 Atlético Nacional | Copa BetPlay 2023 (final).

Te puede interesar: