¡América va con todo! Jardine no se guardará nada ante Philadelphia en Concachampions

Las Águilas quieren sellar su pase a cuartos de final y el técnico brasileño no hace ningún tipo de confianza para la vuelta en el Estadio de la Ciudad de los Deportes

André Jardine va con sus mejores hombres ante Philadelphia. | Imago 7

El América se juega el pase a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup y André Jardine lo tiene claro: no habrá margen para especular. Con la ventaja mínima obtenida en la ida, las Águilas apostarán por su mejor once para cerrar la serie ante el Philadelphia Union en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

El conjunto azulcrema ganó 1-0 como visitante, pero el técnico brasileño dejó en claro que la eliminatoria sigue abierta y que el equipo deberá mantener la concentración durante los 90 minutos para evitar cualquier sorpresa que comprometa el objetivo de avanzar.

“Son eliminatorias de 180 minutos, cuando jugamos en nuestra cancha estamos más acostumbrados, ambientados, existe una pequeña ventaja, pero la eliminatoria está abierta, el gol de visita, acaba ya no favoreciendo tanto, una derrota nuestra, por 2-1, el rival pasa, hay que enfocarse en un partido concentrado, los mínimos errores, hacer prevalecer el factor local, ganar, el equipo siempre sale a ganar, hay que hacer un partido inteligente”, mencionó Jardine.

El estratega dejó en claro que, a diferencia de la Liga MX, donde sí contempla rotaciones, en la Concachampions utilizará a sus mejores hombres disponibles, al tratarse de una de las prioridades del semestre para el club.

“Desde que llegué aquí voy buscando trabajar en el elenco, esa condición no es simple, al mismo tiempo, los jugadores deben de jugar, deben de mostrarme para lo que están, se deben de sumar minutos, esta estrategia de rotaciones se complica un poco, pasó en este torneo, tenemos cosas similares, la repetición, es la base clara, para justamente acercarte al buen funcionamiento, creo que el equipo va ganando forma, hasta antes de lo normal, era importante el funcionamiento, que nos dé continuidad, jugar con una pequeña ventaja y en liga meternos entre los ocho, voy a conducir los dos torneos, en Concachampions no hay rotación, son los 11 mejores para este partido y en liga es donde, a veces, tenemos que pensar en la carga, siempre que un jugador pueda jugar, una rotación, en Concachampions son los 11 mejores para el momento”, agregó.

Con este panorama, América saldrá con su alineación más fuerte este miércoles 18 de marzo a las 19:00 horas, con la intención de finiquitar la serie y dar un paso más hacia el título continental.

Rodrigo Dourado quiere enfrentar a Messi

Rodrigo Dourado también se refirió al compromiso ante Philadelphia y aunque evitó adelantarse a un posible duelo ante el Inter Miami de Lionel Messi, en caso de avanzar a los cuartos de final, no ocultó su ilusión por vivir ese partido.

“El tema de Messi es un jugador de una media muy grande, estamos enfocados en Philadelphia, es un partido muy difícil, debemos avanzar”, señaló.

El mediocampista destacó la competencia interna que existe en el plantel, especialmente en su posición, donde busca ganarse un lugar en el once titular.

“El tema de los contenciones, Jona es un gran jugador, Chiquito, tienen que jugar, Lima, yo estoy motivado para jugar, sabemos de la calidad de todos, creo que todos vamos a hacer lo mejor para América”.

Finalmente, el brasileño resaltó la exigencia del torneo y el crecimiento del fútbol en la región, aunque subrayó el peso histórico del club azulcrema: “Creo que América siempre es uno de los mejores de América. MLS viene creciendo mucho, muchos crecieron desde hace años, no solamente América y México, también otros, la grandeza de América está entre los mejores”.

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