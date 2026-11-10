¿Qué necesita Once Caldas para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II?

Ponemos la lupa en las cuentas que hace el equipo de Manizales para poder estar en la pelea por la estrella de diciembre.

Titular de Once Caldas ante Águilas Doradas | Vizzor Image

La definición del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II está de infarto, pues prácticamente quedan dos cupos en juego para cuatro equipos que quieren estar en los cuadrangulares. Once Caldas es uno de ellos, club que se ubica en la octava casilla de la tabla de posiciones cuando solo falta la última fecha para conocer a todos los clasificados.

En esa jornada de cierre, el ‘blanco blanco’ viaja a la ciudad de Medellín para enfrentar a Atlético Nacional, una de las instituciones que ya tiene asegurada su participación en la fiesta de final de año. Además de eso, el ‘verdolaga’ ya tiene asegurado el punto invisible, algo que le ampara clasificar a la final en caso que quede igualado en puntos con algún rival de su grupo.

Eso traslada toda la responsabilidad al conjunto de Manizales, ya que realmente es el que tiene la urgencia de sumar de a tres. Por tal motivo, en Claro Sports hacemos las cuentas que necesita el Once Caldas para poder estar entre los mejores ocho equipos del fútbol colombiano para este torneo finalización.

El mejor escenario, ganar

Once Caldas tiene 27 puntos y una diferencia de gol de 4 y parcialmente cierra ese grupo de los ocho. La cuenta más básica en el papel es derrotar a Nacional en el Atanasio y con 30 unidades asegura su clasificación. El tema es que no es una tarea fácil porque juega contra el líder y el equipo prácticamente que mejor viene haciendo las cosas este semestre.

El ‘verdolaga’ no ha perdido ningún partido en lo que va de esta temporada de la Liga BetPlay en casa, pues registra 7 triunfos y 2 empates en los 9 cotejos que ha disputado allí. El cuadro manizaleño por su parte ha ganado solo 2 compromisos fuera del Palogrande, igualado 5 y perdido 2.

¿Qué pasa si hay empate?

En caso que haya igualdad, Once Caldas llegaría a 28 puntos y se mantendría con la diferencia de gol de 4. En ese caso, tendría que esperar que el Deportes Tolima no le gane al Deportivo Cali y que Águilas Doradas tampoco lo haga ante el Medellín. Eso sí, el equipo ‘dorado’ tendría que golear al DIM mínimo por cuatro goles.

Si hay victoria de Nacional, a rezar

El peor de los casos sería que Nacional derrote al Once Caldas y que lo haga por una diferencia de gol amplia. Si eso llegase a pasar, Tolima empatando podría quedarse con el puesto porque haría 27 puntos. El tema es que necesita que el ‘verde’ paisa le haga tres goles mínimo a su rival para subir a esa octava posición, además de que Águilas Doradas no gane.

Haciendo la comparativa con Águilas, asumiendo que el Once pierda, el conjunto antioqueño tendría que ganarle al DIM para hacer 28 puntos y esperar que Tolima pierda ante Cali. En resumen, si el combinado manizaleño pierde, solo le sirve que tanto Tolima y Águilas no ganen sus respectivos partidos para avanzar a cuadrangulares.

Le puede interesar