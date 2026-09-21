Posibles alineaciones del Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay 2026-II

Independiente Santa Fe se enfrenta al Deportivo Cali este martes 22 de septiembre en El Campín por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II.

Alineaciones Santa Fe vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay

Comienzan las emociones de la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II y un partido que llama la atención es entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, el cual será en el estadio El Campín. Ambos elencos están dentro de los ocho, pero con la necesidad de sumar de a tres para mantenerse en puestos de clasificación.

Posible alineación de Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpetta, Jeison Angulo; Daniel Torres, Kilian Toscano, Luis Palacios, Franco Fagúndez; Nahuel Bustos y Hugo Rodallega. D.T.: Pablo Repetto.

Posible alineación de Deportivo Cali para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Leyser Chaverra, Gustavo Cuellar, Johan Martínez, Nicolas Benedetti; Eduard Bello y Juan Ignacio Dinneno. D.T.: Rafael Dudamel.

¿Cómo y dónde ver a Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el cuadro bogotano y el caleño, que es por la fecha 12 del torneo finalización, está programado para las 8:00 p.m. este martes 22 de septiembre en El Campín. La transmisión del cotejo está a cargo de Win Sports + y de su plataforma online de Win Play.

Últimos cinco partidos de Santa Fe

19.06.2026 | Alianza 1-4 Santa Fe | Fecha 11.

15.09.2026 | Vasco Da Gama 2-0 Santa Fe | Copa Sudamericana.

11.09.2026 | Santa Fe 1-0 Deportes Tolima | Fecha 10.

05.09.2026 | Santa Fe 2-2 Fortaleza | Fecha 9.

02.09.2026 | Santa Fe 3-2 Millonarios | Fecha 16.

Últimos cinco partidos del Deportivo Cali

19.06.2026 | Deportivo Cali 3-0 Cúcuta | Fecha 11.

13.09.2026 | Once Caldas 1-2 Deportivo Cali | Fecha 10.

10.09.2026 | Millonarios 1-1 Deportivo Cali | Fecha 5.

07.09.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Cali | Copa Colombia.

30.08.2026 | Deportivo Cali 1-1 Atlético Bucaramanga | Fecha 8.

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