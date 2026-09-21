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Posibles alineaciones del Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay 2026-II

Publicado por Camilo Robles Vento

Independiente Santa Fe se enfrenta al Deportivo Cali este martes 22 de septiembre en El Campín por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II.

Alineaciones Santa Fe vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay
Alineaciones Santa Fe vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay

Comienzan las emociones de la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II y un partido que llama la atención es entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, el cual será en el estadio El Campín. Ambos elencos están dentro de los ocho, pero con la necesidad de sumar de a tres para mantenerse en puestos de clasificación.

Posible alineación de Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpetta, Jeison Angulo; Daniel Torres, Kilian Toscano, Luis Palacios, Franco Fagúndez; Nahuel Bustos y Hugo Rodallega. D.T.: Pablo Repetto.

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Posible alineación de Deportivo Cali para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Leyser Chaverra, Gustavo Cuellar, Johan Martínez, Nicolas Benedetti; Eduard Bello y Juan Ignacio Dinneno. D.T.: Rafael Dudamel.

¿Cómo y dónde ver a Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el cuadro bogotano y el caleño, que es por la fecha 12 del torneo finalización, está programado para las 8:00 p.m. este martes 22 de septiembre en El Campín. La transmisión del cotejo está a cargo de Win Sports + y de su plataforma online de Win Play.

Últimos cinco partidos de Santa Fe

  • 19.06.2026 | Alianza 1-4 Santa Fe | Fecha 11.
  • 15.09.2026 | Vasco Da Gama 2-0 Santa Fe | Copa Sudamericana.
  • 11.09.2026 | Santa Fe 1-0 Deportes Tolima | Fecha 10.
  • 05.09.2026 | Santa Fe 2-2 Fortaleza | Fecha 9.
  • 02.09.2026 | Santa Fe 3-2 Millonarios | Fecha 16.

MÁS INFORMACIÓN: Todas las expulsiones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Últimos cinco partidos del Deportivo Cali

  • 19.06.2026 | Deportivo Cali 3-0 Cúcuta | Fecha 11.
  • 13.09.2026 | Once Caldas 1-2 Deportivo Cali | Fecha 10.
  • 10.09.2026 | Millonarios 1-1 Deportivo Cali | Fecha 5.
  • 07.09.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Cali | Copa Colombia.
  • 30.08.2026 | Deportivo Cali 1-1 Atlético Bucaramanga | Fecha 8.

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