Colombia

Así les fue a los jugadores de Selección Colombia el fin de semana del 18 al 20 de septiembre de 2026

Publicado por Sebastian Vallejo

Repase cómo fue la actividad de los futbolistas convocados a la ‘Tricolor’, en sus clubes, el pasado fin de semana.

Luis Javier Suárez anotó su primer gol en la Champions League 2026-2027
Luis Javier Suárez en el Sporting de Lisboa | Foto por FILIPE AMORIM / AFP

Ya se bajó el telón parcialmente de la primera parte de la temporada a nivel de clubes. Después de la Copa del Mundo, ahora los jugadores se van a concentrar con los diversos seleccionados. Colombia tendrá importante movimiento durante estas tres semanas, dado que afrontará los cotejos de exhibición frente a México, Paraguay y Perú.

Sin Luis Díaz y varios mundialistas, Néstor Lorenzo alista lo que será el proceso de recambio. Sorprendió con caras nuevas al dar la última convocatoria, apuntándole a la integración y ese proceso de fogueo para evaluar qué nombres pueden servirle al combinado nacional. Ya al haber conocido la noticia, muchos de ellos sumaron minutos el fin de semana. Repase el balance de cada uno de los citados.

Arqueros

  • Álvaro Montero: atajó 90′ y conservó su valla invicta en el triunfo 0-2 de Boca Juniors sobre San Lorenzo por la fecha 10 de la Liga Argentina.
  • Aldair Quintana: sin actividad este fin de semana.
  • Kevin Mier: jugó 90′ y hasta quedó expuesto con un blooper en la derrota 1-0 de Cruz Azul ante Monterrey por la fecha 9 de la Liga MX.

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Defensores

  • Álvaro Angulo: disputó todo el primer tiempo en el empate 1-1 de Pumas ante Atlas por la fecha 9 de la Liga MX.
  • Dávinson Sánchez: jugó los 90′ en la goleada 4-0 que recibió Galatasaray a manos del Trabzonspor por la fecha 6 de la Superliga de Turquía.
  • Daniel Muñoz: estuvo 82′ (señalado en el gol) en la derrota 0-1 del Nottingham Forest frente a Coventry City por la fecha 5 de la Premier League.
  • Jhon Lucumí: afrontó los 90′ en el triunfo 2-0 de Juventus sobre Atalanta por la fecha 5 de la Serie A.
  • Edier Ocampo: jugó los 90′ en la goleada 0-3 de Vancouver Whitecaps ante Real Salt Lake por la fecha 26 de la MLS.
  • Kevin Andrade: disputó 90′ en el triunfo 2-3 del Zenit contra Baltika por la fecha 9 de la Premier Liga de Rusia.
  • Royer Caicedo: estuvo los 90′ en la derrota 3-2 de Cercle Brugge a manos de Charleroi por la fecha 7 de la Jupiler Pro League de Bélgica.
  • Samuel Velásquez: ausente en la caída 2-0 de Atlético Nacional ante Llaneros por la fecha 11 de la Liga BetPlay.

Mediocampistas

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Delanteros

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