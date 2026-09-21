Así les fue a los jugadores de Selección Colombia el fin de semana del 18 al 20 de septiembre de 2026

Repase cómo fue la actividad de los futbolistas convocados a la ‘Tricolor’, en sus clubes, el pasado fin de semana.

Luis Javier Suárez en el Sporting de Lisboa | Foto por FILIPE AMORIM / AFP

Ya se bajó el telón parcialmente de la primera parte de la temporada a nivel de clubes. Después de la Copa del Mundo, ahora los jugadores se van a concentrar con los diversos seleccionados. Colombia tendrá importante movimiento durante estas tres semanas, dado que afrontará los cotejos de exhibición frente a México, Paraguay y Perú.

Sin Luis Díaz y varios mundialistas, Néstor Lorenzo alista lo que será el proceso de recambio. Sorprendió con caras nuevas al dar la última convocatoria, apuntándole a la integración y ese proceso de fogueo para evaluar qué nombres pueden servirle al combinado nacional. Ya al haber conocido la noticia, muchos de ellos sumaron minutos el fin de semana. Repase el balance de cada uno de los citados.

Arqueros

Álvaro Montero: atajó 90′ y conservó su valla invicta en el triunfo 0-2 de Boca Juniors sobre San Lorenzo por la fecha 10 de la Liga Argentina.

atajó 90′ y conservó su valla invicta en el triunfo 0-2 de Boca Juniors sobre San Lorenzo por la fecha 10 de la Liga Argentina. Aldair Quintana: sin actividad este fin de semana.

sin actividad este fin de semana. Kevin Mier: jugó 90′ y hasta quedó expuesto con un blooper en la derrota 1-0 de Cruz Azul ante Monterrey por la fecha 9 de la Liga MX.

Defensores

Álvaro Angulo: disputó todo el primer tiempo en el empate 1-1 de Pumas ante Atlas por la fecha 9 de la Liga MX.

disputó todo el primer tiempo en el empate 1-1 de Pumas ante Atlas por la fecha 9 de la Liga MX. Dávinson Sánchez: jugó los 90′ en la goleada 4-0 que recibió Galatasaray a manos del Trabzonspor por la fecha 6 de la Superliga de Turquía.

jugó los 90′ en la goleada 4-0 que recibió Galatasaray a manos del Trabzonspor por la fecha 6 de la Superliga de Turquía. Daniel Muñoz: estuvo 82′ (señalado en el gol) en la derrota 0-1 del Nottingham Forest frente a Coventry City por la fecha 5 de la Premier League.

Jhon Lucumí: afrontó los 90′ en el triunfo 2-0 de Juventus sobre Atalanta por la fecha 5 de la Serie A.

afrontó los 90′ en el triunfo 2-0 de Juventus sobre Atalanta por la fecha 5 de la Serie A. Edier Ocampo: jugó los 90′ en la goleada 0-3 de Vancouver Whitecaps ante Real Salt Lake por la fecha 26 de la MLS.

jugó los 90′ en la goleada 0-3 de Vancouver Whitecaps ante Real Salt Lake por la fecha 26 de la MLS. Kevin Andrade: disputó 90′ en el triunfo 2-3 del Zenit contra Baltika por la fecha 9 de la Premier Liga de Rusia.

disputó 90′ en el triunfo 2-3 del Zenit contra Baltika por la fecha 9 de la Premier Liga de Rusia. Royer Caicedo: estuvo los 90′ en la derrota 3-2 de Cercle Brugge a manos de Charleroi por la fecha 7 de la Jupiler Pro League de Bélgica.

estuvo los 90′ en la derrota 3-2 de Cercle Brugge a manos de Charleroi por la fecha 7 de la Jupiler Pro League de Bélgica. Samuel Velásquez: ausente en la caída 2-0 de Atlético Nacional ante Llaneros por la fecha 11 de la Liga BetPlay.

Mediocampistas

Kevin Castaño: jugó solo 10′ en el empate 1-1 de Atlético Mineiro frente a Chapecoense por la fecha 28 del Brasileirao.

jugó solo 10′ en el empate 1-1 de Atlético Mineiro frente a Chapecoense por la fecha 28 del Brasileirao. Ríchard Ríos: sin actividad el fin de semana con el Al Ittihad de Arabia Saudita.

sin actividad el fin de semana con el Al Ittihad de Arabia Saudita. Gustavo Puerta: disputó los 90′ en el triunfo 0-1 de Olympiacos ante el Levadiakos por la fecha 5 de la Superliga Griega.

disputó los 90′ en el triunfo 0-1 de Olympiacos ante el Levadiakos por la fecha 5 de la Superliga Griega. Jhon Arias: estuvo 71′ en el empate 0-0 de Palmeiras y Gremio por la fecha 28 del Brasileirao.

estuvo 71′ en el empate 0-0 de Palmeiras y Gremio por la fecha 28 del Brasileirao. Daniel Arcila: marcó gol y jugó los 90′ en la igualdad 1-1 de León y Querétaro por la fecha 9 de la Liga MX.

Jhon Solís: jugó 90′ y asistió en el empate 2-2 de Birmingham ante el Middlesbrough por la fecha 8 de la Championship de Inglaterra.

jugó 90′ y asistió en el empate 2-2 de Birmingham ante el Middlesbrough por la fecha 8 de la Championship de Inglaterra. Juan Manuel Rengifo: estuvo un tiempo en la derrota 2-0 de Atlético Nacional ante Llaneros por la fecha 11 de la Liga BetPlay.

estuvo un tiempo en la derrota 2-0 de Atlético Nacional ante Llaneros por la fecha 11 de la Liga BetPlay. Matías Orozco: tuvo su bautismo de gol y disputó 45′ en la goleada 5-0 de Castellón sobre Tenerife por la fecha 6 de LaLiga2 de España.

Yaser Asprilla: disputó 68′ en el triunfo 1-2 de Girona ante Cadiz por la fecha 6 de LaLiga2 de España.

Delanteros

Jáminton Campaz: disputó 85′ en la victoria 1-0 de Rosario Central contra Argentinos Juniors por la fecha 10 de la Liga Argentina.

disputó 85′ en la victoria 1-0 de Rosario Central contra Argentinos Juniors por la fecha 10 de la Liga Argentina. Carlos Andrés Gómez: marcó gol y asistió en los 70′ que jugó durante la goleada 5-0 de Vasco Da Gama ante Coritiba por la fecha 28 del Brasileirao.

marcó gol y asistió en los 70′ que jugó durante la goleada 5-0 de Vasco Da Gama ante Coritiba por la fecha 28 del Brasileirao. Luis Javier Suárez: volvió a marcar. Sexto partido al hilo en el que anota. Aportó y jugó 85′ en el empate 2-2 de Sporting de Lisboa y Arouca por la fecha 7 de la Primeira Liga.

Kevin Viveros: no jugó por suspensión en el triunfo 2-1 de Atlético Paranaense frente a Bahía por la fecha 28 del Brasileirao.

no jugó por suspensión en el triunfo 2-1 de Atlético Paranaense frente a Bahía por la fecha 28 del Brasileirao. Camilo Durán: disputo 70′ en la derrota 0-1 del Celtic a manos del Rangers en el Clásico de Escocia.

disputo 70′ en la derrota 0-1 del Celtic a manos del Rangers en el Clásico de Escocia. Óscar Perea: estuvo 39′ en el empate 2-2 de América y Chivas en el Clásico de México.

Te puede interesar: