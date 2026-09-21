Lucas González, ante un nuevo llamado de alerta en Atlético Nacional

Al técnico ‘Verdolaga’ no le salió bien su intento de rotar jugadores en la derrota frente a Llaneros.

Lucas González, DT de Atlético Nacional | Vizzor

Atlético Nacional se encontró con una derrota que no estaba en los planes. El ‘Verdolaga’ se vio sorprendido ante la explosión de Llaneros, en Villavicencio, para sumar una victoria que deja al cuadro de la ‘Media Colombia’ con posibilidades de seguir batallando por la clasificación. Un 2-0 dejó mal parado al equipo, que involucionó frente a los últimos cotejos.

Yorleys Mena y Frank Castañeda amargaron al elenco paisa en el Bello Horizonte Rey Pelé, configurando la segunda derrota en lo corrido del torneo para su rival. Ya le había pasado ante América de Cali, en un ‘clásico’ que se definió por mínima distancia. Más allá de haber rotado, en el papel, los dirigidos por Lucas González se perfilaban como los favoritos.

Para todos, sin duda, el equipo quedó por debajo de las expectativas. Tenía la posibilidad de conversar directamente en la cima con América de Cali, pero se mantiene a tres puntos de igualar el umbral de los ‘Escarlatas’. Todavía tiene juegos pendientes, pero el tropiezo deja reflexiones sobre el fondo de armario.

La alerta para Lucas González

El problema radicó en el nivel de los alternantes. Pensando en el duelo del jueves ante Millonarios, el clásico que podría marcar el reencuentro de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, hubo niveles bajos que encienden las alarmas. Las fisuras demostraron que Nacional, quizás, no es tan invencible como muchos pensarían.

“Yo no soy tonto. Hago bien los análisis y no voy a seguir rotando por rotar, ni poniendo a jugadores que veamos que el rendimiento esté por debajo del rendimiento que exige Atlético Nacional. (…) Si hay jugadores que en la evaluación nos damos cuenta que están por debajo del nivel, van a tener que esperar hasta que suban”, fue la advertencia de González.

Algunos interpretan que las declaraciones del entrenador pueden tener repercusiones en el camerino. Está claro que señaló públicamente a los jugadores que no rindieron. Un jalón de orejas que podría tener un mensaje de motivación, pero también puede llevar a esa doble interpretación que genere fisuras internas.

Desde lo táctico, el equipo mostró grietas que costaron muy caro, especialmente por las bandas. Al verse tan jugado en campo rival, el conjunto paisa se vio expuesto y sin equilibrio para armar contrapeso ante las transiciones de Llaneros. Ese fue el punto clave por el que se destrabó el partido.

No hay mucho margen de error. Nacional tendrá que afrontar el clásico ante Millonarios sin nombres como Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, citados a la Selección Colombia para los próximos duelos amistosos. Mucho por perfeccionar en tan poco tiempo para el elenco antioqueño, llamado en casa a dar la primera alegría, con James Rodríguez al comando, en condición de local.

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