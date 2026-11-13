Crecen los problemas con los estadios en Colombia y los equipos: Llaneros cambiaría de sede para el 2027

El presidente de la institución, Juan Carlos Trujillo, ha tenido discusiones con la administración local de Villavicencio.

Estadio Belo Horizonte Rey Pelé/ Vizzor.

Llaneros igualó 0-0 con Boyacá Chicó, en el marco de la jornada 19 de la Liga BetPlay. El equipo de la media Colombia llegaba a esta última fecha del todos contra todos del finalización sin chaces matemáticas de clasificar a los cuadrangulares, sin embargo fue un buen año para el elenco del Meta, ya que pudo mantener la categoría y cierra el 2026 en la séptima posición de la tabla del descenso.

Sin embargo en las últimas horas el presidente de la institución, reveló en las últimas horas, que seguramente el equipo tenga que cambiar de sede para el próximo año, más exactamente a Guamal, Meta, a 40 minutos de Villavicencio y que en los próximos días comenzará las adecuaciones del escenario para que se pueda jugar fútbol de Primera División allí.

Buenas tardes Guamal.

Hoy + 3 = 26



¡A problemas pequeños, soluciones inmediatas y de proyección! 🤍🖤🤍🖤

En 2027, Guamal nos abre sus puertas para jugar nuestros partidos profesionales. 🏟️🤍🖤 La @Dimayor ya conoce nuestra intención de hacer este cambio.



Las adecuaciones… pic.twitter.com/xJ9BzEgKTd — Juan Carlos Trujillo. (@presijuank) November 12, 2026

Juan Carlos Trujillo, ha tenido constantes problemas con la Alcaldía y administración local en Villavicencio. Inclusive, el directivo de Llaneros trató de “mentiroso” y que “le mentía a la ciudad” al director de IDERMETA, Leonardo Ibáñez, en medio de una conversación en la red social de TikTok recientemente.

El club de fútbol señala que ha vivido múltiples choques y desacuerdos con los encargados del Estadio Belo Horizonte – Rey Pelé, administrado por el Instituto de Deporte y Recreación del Meta, por los costos de alquiler del escenario deportivo, por tal motivo han habido encontronazos como el protagonizado con Ibáñez.

Llaneros ha jugado durante 13 años en Villavicencio, inclusive fue pieza clave para la renovación del máximo escenario de los villavicenses, la cual ya cumple 4 años, que estuvo valorizada por más de 90.000 millones de pesos y en la que el estadio cuenta con un aforo cercano a los 18.000 espectadores, cumpliendo con todas las obligaciones para recibir partidos clase A del fútbol profesional colombiano.

Los estadios, un dolor de cabeza para DIMAYOR

Durante este 2026 la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano ha tenido varios inconvenientes con la disponibilidad de los estadios del fútbol colombiano. Para no ir más lejos Independiente Santa Fe se ha tenido que trasladar a los municipios de Mosquera y la ciudad de Tunja para cumplir con su calendario. De igual manera Millonarios se ha visto afectado, un partido ante Once Caldas tuvo que ser cancelado a pocas horas de jugarse porque la grama de El Campín estaba en deplorable estado. Todo a causa que el administrador actual, Sencia, le ha dado prioridad a los conciertos por encima del fútbol.

De tal manera Llaneros espera que las adecuaciones al Estadio Villa Olímpica de Guamal estén lo más pronto posible, para el inicio de la Liga BetPlay 2027-I, que será a mediados de enero, el escenario actualmente solamente cuenta con una tribuna en occidental, para recibir el aval de DIMAYOR y jugar sus partidos de local allí.

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