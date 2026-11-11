Lucas González vuelve a quejarse por las bajas de Atlético Nacional: “¿A quién ponemos?”

Nacional pierde ocho futbolistas por las convocatorias de Colombia y Lucas González volvió a quejarse por las dificultades que esto genera en su plantilla.

Lucas González, DT de Nacional | VizzorImage.

Nacional no pudo sacar ventaja en su visita al Once Caldas y empató en Manizales durante el partido de ida de las semifinales de la Copa BetPlay. Aunque el compromiso dejó como noticia destacada el primer gol de James Rodríguez con la camiseta verdolaga, el resultado también estuvo acompañado de una nueva preocupación para el técnico Lucas González: las numerosas ausencias que tiene el equipo por cuenta de las convocatorias a las diferentes categorías de la Selección Colombia.

Tras el encuentro, el entrenador antioqueño volvió a referirse a las dificultades que enfrenta para conformar su nómina, teniendo en cuenta que varios futbolistas importantes se encuentran concentrados con los seleccionados nacionales. Una situación que condiciona sus alternativas y complica la planificación de los partidos en medio de un calendario exigente.

Atlético Nacional perdió ocho jugadores por las convocatorias

En rueda de prensa, Lucas González detalló que el conjunto verdolaga tiene cinco futbolistas convocados a la Selección Colombia sub 17, dos a la sub 20 y otros dos al combinado absoluto. En total, son ocho jugadores del equipo profesional que no están disponibles para afrontar los compromisos con el club.

“Todos los equipos dependemos de los jugadores que tenemos y con los jugadores que tenemos intentamos plantear los partidos. Ahora no tenemos a todos nuestros jugadores disponibles. Tenemos cinco jugadores con la selección sub 17, tenemos dos jugadores, uno de ellos titular, Felipe Marín y nuestro tercer lateral con la selección sub 20. Y después tenemos a dos jugadores con la selección mayor”, explicó el estratega.

Los futbolistas que hacen parte de la convocatoria sub 17 son Cristian Arboleda, Edwin Echeverría, Nicolás Bernal, Jhan Carlos Moreno y José Rafael Escorcia. Por su parte, Felipe Marín y Jhoan Quesada representan al club en la categoría sub 20, mientras que Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez fueron llamados a la Selección Colombia de mayores.

La preocupación de Lucas González por las alternativas en Nacional

El entrenador dejó claro que, aunque existe orgullo por la presencia de sus jugadores en los seleccionados nacionales, la coincidencia de las tres convocatorias representa un problema para la conformación de la nómina. La ausencia de ocho futbolistas reduce considerablemente las posibilidades de realizar modificaciones durante los encuentros.

“Estamos muy orgullosos de que todos ellos estén allá, pero cuando se te juntan tres convocatorias juntas y pierdes ocho jugadores del equipo profesional, pues lógicamente que las variantes se te limitan. Es normal”, manifestó González.

Incluso, el técnico puso como ejemplo la situación del experimentado Milton Casco, quien tiene 38 años, para explicar las dificultades que afronta a la hora de encontrar alternativas en determinadas posiciones.

“¿Qué pasa si Milton se cansa? ¿A quién ponemos? Ya no digo si se golpea o si se lesiona”, cuestionó el entrenador, evidenciando la preocupación que existe por la poca profundidad de la plantilla en medio de las ausencias.

El calendario, otro problema para Atlético Nacional

Finalmente, Lucas González también hizo referencia a la acumulación de minutos que vienen teniendo algunos futbolistas y a las pocas posibilidades que tiene para darles descanso o realizar modificaciones durante los partidos. Una situación que cobra mayor importancia cuando el equipo afronta instancias definitivas en diferentes competencias.

“Estos chicos vienen de estar jugando una acumulación de minutos y ahora tenemos pocas alternativas para poder cambiarlos. Somos Nacional, es lo que es, estamos muy orgullosos de que nuestros jugadores vayan a la Selección Colombia. Lógicamente nos limita para partidos como estos”, señaló.

El estratega también pidió dimensionar las dificultades que representa competir ante rivales exigentes con una plantilla reducida. “Cuando te enfrentas a un rival como estos, no es realista pensar que los partidos los vas a ganar todos 3, 4, 5-0″, concluyó.

De esta manera, Atlético Nacional afronta la recta decisiva de la temporada con el reto de mantener su competitividad en la Copa BetPlay y las demás competiciones, mientras espera recuperar a los futbolistas que se encuentran al servicio de la Selección Colombia.

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