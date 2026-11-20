Consulte cómo jugó el nuevo ganador del reciente sorteo de MiLoto, que cayó en Villa de Leyva (Boyacá).

MiLoto tiene ganador de su premio mayor. – @Baloto_Colombia.

De nuevo, aparece una luz ganadora en el popular sorteo de MiLoto. No cabe duda de que es uno de los juegos de azar que más veces cae con frecuencia, dejando nuevos millonarios en varias partes del país. Este fue el caso del nuevo ganador, quien se lleva nada menos que $300 millones de pesos.

A través del sorteo #644, el cual dejó más de 17 mil ganadores, el monto mayor se lo llevó un aspirante desde Villa de Leyva en Boyacá. Antes de eso, la pasada semana, también había caído el premio con $200 millones de pesos para un bogotano. Ahora bien, usando la modalidad manual desde el sitio web, el nuevo afortunado obtendrá $300 millones de pesos.

Resultado del MiLoto de este jueves, 19 de noviembre de 2026

Números ganadores: 03 – 04 – 06 – 17 – 31

03 – 04 – 06 – 17 – 31 Nuevo acumulado: $120 millones de pesos.

🎉 ¡Cayó MiLoto en Villa de Leyva!



Un nuevo ganador se llevó $300 millones en el sorteo #0644. 🍀



Balotas: 03 – 04 – 06 – 17 – 31

Modalidad manual · Jugado en https://t.co/tNapThkixX



MiLoto, el que más cae.

👉 https://t.co/7tCLoIyc90 pic.twitter.com/jP87NdCTqh — Baloto (@Baloto_Colombia) November 20, 2026

¿Cómo se juega MiLoto?

Es muy sencillo. Todo consiste en elegir cinco números entre 1 y 39, o en su defecto, le será designado un cartón automático. El premio mayor acumulado se va incrementando a medida de que no logren dar en el clavo. Si usted le atina a todo, se lleva ese monto soñado, o de lo contrario, irá aumentando su valor a medida de que tenga más aciertos.

Proceso para reclamar premios del MiLoto

El método depende del monto a cobrar. Los premios pequeños pueden redimirse en cualquier punto de venta autorizado como almacenes de cadena, supermercados, oficinas de trámite y otros sitios. No obstante, es recomendable revisar los topes en el reverso de su tiquete, dado que en caso de ganar el valor acumulado, podrá dirigirse a una sucursal principal.

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