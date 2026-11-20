Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 19 de noviembre de 2026
Consulte toda la información relacionada con los números ganadores y los nuevos acumulados tras los sorteos más recientes.
Finaliza una nueva semana laboral y de actividades personales para muchos colombianos en las distintas zonas del país, cuando se acerca también el cierre del mes de noviembre. Eso sí, algo que sigue haciendo parte del día a día de muchos son los juegos de azar como loterías y chances, resultados que puede consultar en Claro Sports de manera habitual y detallada.
Lotería de Bogotá
- Sorteo: 283.
- Premio mayor: $12.000 millones de pesos.
- Número: 8093.
- Serie: 037.
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Lotería del Quindío
- Sorteo: 3025.
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
- Número: 5130.
- Serie: 046.
Resultados de los chances hoy, 19 de noviembre de 2026
- Dorado Día: 1031-8.
- Dorado Tarde: 3011-3.
- Dorado Noche: 6136-5.
- Paisita: 5675-7.
- Paisita Noche: 4153.
- Chontico Día: 5158-1.
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- Chontico Noche: 4658-5.
- Súper Chontico Noche: 9736-0.
- Pijao de Oro: 0711-7.
- Cafeterito Tarde: 15883-8.
- Cafeterito Noche: 0261-1.