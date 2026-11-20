Consulte toda la información relacionada con los números ganadores y los nuevos acumulados tras los sorteos más recientes.

Lotería De Bogotá / Lotería de Bogotá.

Finaliza una nueva semana laboral y de actividades personales para muchos colombianos en las distintas zonas del país, cuando se acerca también el cierre del mes de noviembre. Eso sí, algo que sigue haciendo parte del día a día de muchos son los juegos de azar como loterías y chances, resultados que puede consultar en Claro Sports de manera habitual y detallada.

Lotería de Bogotá

Sorteo: 283.

283. Premio mayor: $12.000 millones de pesos.

$12.000 millones de pesos. Número: 8093.

8093. Serie: 037.

Lotería del Quindío

Sorteo: 3025.

3025. Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

$2.000 millones de pesos. Número: 5130.

5130. Serie: 046.

Resultados de los chances hoy, 19 de noviembre de 2026

Dorado Día: 1031-8.

1031-8. Dorado Tarde: 3011-3.

3011-3. Dorado Noche: 6136-5.

6136-5. Paisita: 5675-7.

5675-7. Paisita Noche: 4153.

4153. Chontico Día: 5158-1.

Chontico Noche: 4658-5.

4658-5. Súper Chontico Noche: 9736-0.

9736-0. Pijao de Oro: 0711-7.

0711-7. Cafeterito Tarde: 15883-8.

15883-8. Cafeterito Noche: 0261-1.

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